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    Смородская сообщила, что матч «Локомотива» с «Анжи» в 2011 году был договорным

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что матч чемпионата России против «Анжи» (1:2) 27 мая 2011 года носил договорной характер.

    • Московскую команду тогда возглавлял Юрий Красножан.
    • После игры он покинул пост главного тренера «Локо» по инициативе Смородской.

    — Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений. Были ли у меня доказательства по матчу «Локомотив» — «Анжи»? Да, были. Какие? Не скажу. Если бы у меня не было серьезных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана.

    На тот момент я очень давно была в спорте, с 2002 года. Поэтому я понимала, что прийти в РФС хоть сейчас, хоть тогда и сказать: «Какой кошмар творится», это смех. Все скажут: «Да с чего ты взяла, у нас все так прекрасно — судейство, график игр, все замечательно». Поэтому это смешно. А доказательства носили очень личный характер. Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения. Если бы я оставила эту ситуацию без внимания, это был бы сигнал для всех, что с клубом можно делать все что угодно. А так все поняли, что если будет договорняк, то я его раскрою.

    — То есть вы раскрыли договорняк в российском футболе?

    — Абсолютно. Я все видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я все видела.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.03.2020 23:10
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 9 марта 2020, 16:33

      трусы вовремя снимать надо...

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 9 марта 2020, 15:00

      Сказала А, говори Б. Так любой может ляпнуть что ему что то показалось. Имена, пароли, явки. А так больше похоже, что бабу забыли и давно о ней не говорят. Вот и вылезла со своими высерами о себе лишний раз напомнить.

      1
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      Рейтинг: +631

      titata 9 марта 2020, 13:39

      тетка Оля выдает новости на гора, видно её обидел грузин или кто повыше.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 9 марта 2020, 12:05

      Ее Локо продул в той игре,и тётка решила,что тренер негодяй продал матч.Очередная бредятина от тёти Оли

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 марта 2020, 11:56

      а кто его будет разоблачать этот офицер Бул...кин что ли? ему нас...ть на договорняки он смотрите как харю отъел сидит себе на футболе смотрит его и ему ещё за это деньги платят хорошо устроился

      1
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 9 марта 2020, 11:30

      Совсем спилась что ль тетка?Белка в гости заглянула!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 9 марта 2020, 11:21

      Про бабку забыли вот и решила себя проявить...засветиться в прессе та сказать

      2
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 9 марта 2020, 10:59

      Чё-то я ни одного разоблачителя "договорняков" не слышал онлайн. Все правду-матку режут только когда выйдут в оффлайн, а то и дальше аута.

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 марта 2020, 10:50

      Сдерживалась 9 лет, а щас понесло. И вообще непонятно, как понимать: "матч был договорным, но доказательств приводить не буду". Бабские сплетни какие-то.

      4
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 9 марта 2020, 10:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да локомотив это дно а не клуб , только лишь Семин их к чемпионами сделал спустя 20 лет снова ,а так без денег и хорошего тренера они никто и зовут их -никак!!! ненавижу этот клуб

      -10
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Спартач_навсегда 9 марта 2020, 10:51

      Ну, ты полный маразматик))) А какой клуб без денег и хорошего тренера не дно? Особенно смешно это читать от фанатика Спартака.

      8
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > Антибиотик 9 марта 2020, 11:24

      Да ладно слушать этих гоблинов мясных.Сами то ноль что-то в ы ё б ы в а ю т с я

      2
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      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > Спартач_навсегда 9 марта 2020, 11:25

      твой спартак сегодня краснодар шатать будет

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > fhnv 9 марта 2020, 12:19

      Посмотрим)

      -3
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > fhnv 9 марта 2020, 12:21

      Сам даже без клуба умничает здесь ***,так что помолчал бы лучше

      -3
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > Спартач_навсегда 10 марта 2020, 17:46

      посмотрел?))))

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