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  • Смородская сообщила, что матч «Локомотива» с «Анжи» в 2011 году был договорным

Смородская сообщила, что матч «Локомотива» с «Анжи» в 2011 году был договорным

8 марта 2020, 23:10
21

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что матч чемпионата России против «Анжи» (1:2) 27 мая 2011 года носил договорной характер.

  • Московскую команду тогда возглавлял Юрий Красножан.
  • После игры он покинул пост главного тренера «Локо» по инициативе Смородской.

— Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений. Были ли у меня доказательства по матчу «Локомотив» — «Анжи»? Да, были. Какие? Не скажу. Если бы у меня не было серьезных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана.

На тот момент я очень давно была в спорте, с 2002 года. Поэтому я понимала, что прийти в РФС хоть сейчас, хоть тогда и сказать: «Какой кошмар творится», это смех. Все скажут: «Да с чего ты взяла, у нас все так прекрасно — судейство, график игр, все замечательно». Поэтому это смешно. А доказательства носили очень личный характер. Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения. Если бы я оставила эту ситуацию без внимания, это был бы сигнал для всех, что с клубом можно делать все что угодно. А так все поняли, что если будет договорняк, то я его раскрою.

— То есть вы раскрыли договорняк в российском футболе?

— Абсолютно. Я все видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я все видела.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Анжи Красножан Юрий Смородская Ольга
Комментарии (21)
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РМЗ
1583700078
Единственное её верное решение . Гаджиев Красножан гончаренко это тек кто 100 хоть один договорные играли
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JTherry
1583700088
а почему нет "посадок" за договорняк? и вообще никакого "дела" нет? вот бабий язык, проговорилась 9 лет спустя...
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Спартач_навсегда
1583739347
Да локомотив это дно а не клуб , только лишь Семин их к чемпионами сделал спустя 20 лет снова ,а так без денег и хорошего тренера они никто и зовут их -никак!!! ненавижу этот клуб
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Бухбух
1583740216
Сдерживалась 9 лет, а щас понесло. И вообще непонятно, как понимать: "матч был договорным, но доказательств приводить не буду". Бабские сплетни какие-то.
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Vratarь
1583740782
Чё-то я ни одного разоблачителя "договорняков" не слышал онлайн. Все правду-матку режут только когда выйдут в оффлайн, а то и дальше аута.
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fhnv
1583742081
Про бабку забыли вот и решила себя проявить...засветиться в прессе та сказать
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Garrincha58
1583744192
а кто его будет разоблачать этот офицер Бул...кин что ли? ему нас...ть на договорняки он смотрите как харю отъел сидит себе на футболе смотрит его и ему ещё за это деньги платят хорошо устроился
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алдан2014
1583744721
Ее Локо продул в той игре,и тётка решила,что тренер негодяй продал матч.Очередная бредятина от тёти Оли
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titata
1583750353
тетка Оля выдает новости на гора, видно её обидел грузин или кто повыше.
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Hektor 84
1583755203
Сказала А, говори Б. Так любой может ляпнуть что ему что то показалось. Имена, пароли, явки. А так больше похоже, что бабу забыли и давно о ней не говорят. Вот и вылезла со своими высерами о себе лишний раз напомнить.
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