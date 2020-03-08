Смородская сообщила, что матч «Локомотива» с «Анжи» в 2011 году был договорным

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что матч чемпионата России против «Анжи» (1:2) 27 мая 2011 года носил договорной характер.

Московскую команду тогда возглавлял Юрий Красножан .

. После игры он покинул пост главного тренера «Локо» по инициативе Смородской.

— Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений. Были ли у меня доказательства по матчу «Локомотив» — «Анжи»? Да, были. Какие? Не скажу. Если бы у меня не было серьезных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана.

На тот момент я очень давно была в спорте, с 2002 года. Поэтому я понимала, что прийти в РФС хоть сейчас, хоть тогда и сказать: «Какой кошмар творится», это смех. Все скажут: «Да с чего ты взяла, у нас все так прекрасно — судейство, график игр, все замечательно». Поэтому это смешно. А доказательства носили очень личный характер. Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения. Если бы я оставила эту ситуацию без внимания, это был бы сигнал для всех, что с клубом можно делать все что угодно. А так все поняли, что если будет договорняк, то я его раскрою.

— То есть вы раскрыли договорняк в российском футболе?

— Абсолютно. Я все видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я все видела.