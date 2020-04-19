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  • Экс-директор «Анжи» Чистяков: «Нормально, что авторитет Это’О был сравним с авторитетом тренера. Красножан с этим не справился»

Экс-директор «Анжи» Чистяков: «Нормально, что авторитет Это’О был сравним с авторитетом тренера. Красножан с этим не справился»

19 апреля 2020, 10:41
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Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков рассказал о месте в команде ее экс-форварда Самуэля Это’О. По словам Чистякова, тренерам с авторитетом камерунца приходилось справляться.

— Это’О считался серым кардиналом «Анжи». Нормально ли, когда у футболиста вес в клубе сравним с авторитетом главного тренера?

— Абсолютно нормально. Это вопрос к тренеру. Кто-то может этим управлять и с этим справляться, как Гус Хиддинк, кто-то нет, как Юрий Красножан. Даже молодой и неопытный специалист Андрей Гордеев спокойно находил подходы, чтобы и свой авторитет укреплять, и игрока правильно мотивировать. Кому-то это дано, кому-то – нет.

Но бояться сильных личностей в команде — это значит никогда ничего не выигрывать. Да и не был Это’О никаким серым кардиналом. Его авторитет признан всеми, к его мнению прислушивалась и раздевалка, и тренер, поэтому никакой нужды в подковерных играх не возникало вообще.

В силу специфики иерархии проекта у него имелась прямая связь с акционером, но это дело хозяина, он так выстроил коммуникацию, значит, так ему было удобно. Скажу, что ни разу при мне Сэм не воспользовался этой опцией в корыстных целях.

  • Форвард выступал в Дагестане с 2011 по 2013 год.
  • Он провел в РПЛ 53 матча, забил 25 голов.
  • Камерунец завершил карьеру в прошлом году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Анжи Это'О Самуэль Красножан Юрий
Комментарии (1)
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general.lizyukov
1587283220
Было бы странно, если бы игрок с мировым именем, взятый на бешеную зарплату, с достижениями всяких уровней, включая высшие награды, не рулил бы раздевалкой. Он же в тренировочный процесс не вмешивался, на поле отрабатывал, причем чаще лучше россиян-одноклубников. Боюсь представить, что бы наши тренеры делали, если бы в Россию Месси ли хотя бы Суареса занесло.
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