Красножан — о «Химках»: «Над предложением долго не думал»

Конечно не думал,так как выбор не велик!Или Барсе с Реалом отказал ради Химок?
Главный тренер «Химок» Юрий Красножан прокомментировал назначение на новый пост.
— Когда есть свободное время, ты начинаешь задумываться, в каком регионе хочешь работать. И когда мне позвонили из «Химок», я долго не думал, так как анализ провел раньше. В Подмосковье есть экономический и человеческий потенциал, хорошая инфраструктура. Теперь надо наполнить жизнью футбол.
— Следили за «Химками» раньше?
— Только в информационном плане.
— Широков тоже будет работать в «Химках»?
— Я пока не вникал в кадровые вопросы. Но будет здорово, если так.
— Вы уже выводили команду из ФНЛ в премьер-лигу. Значительно отличается тренерский подход в клубах первого и высшего дивизионов?
— В первую очередь, в Премьер-лиге другой класс исполнителей. Организация поставлена по-другому. В «Химках», конечно, такого вопроса не стоит, но в других командах разница очевидна. На сегодняшний день стоит задача сохранение команды в ФНЛ. Не менее самой команды меня прельщает сам проект развития футбола в регионе.
Напомним, что ранее Роман Широков был назначен на пост спортивного директора «Химок».