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    Красножан — о «Химках»: «Над предложением долго не думал»

    Главный тренер «Химок» Юрий Красножан прокомментировал назначение на новый пост.

    — Когда есть свободное время, ты начинаешь задумываться, в каком регионе хочешь работать. И когда мне позвонили из «Химок», я долго не думал, так как анализ провел раньше. В Подмосковье есть экономический и человеческий потенциал, хорошая инфраструктура. Теперь надо наполнить жизнью футбол.

    — Следили за «Химками» раньше?

    — Только в информационном плане.

    — Широков тоже будет работать в «Химках»?

    — Я пока не вникал в кадровые вопросы. Но будет здорово, если так.

    — Вы уже выводили команду из ФНЛ в премьер-лигу. Значительно отличается тренерский подход в клубах первого и высшего дивизионов?

    — В первую очередь, в Премьер-лиге другой класс исполнителей. Организация поставлена по-другому. В «Химках», конечно, такого вопроса не стоит, но в других командах разница очевидна. На сегодняшний день стоит задача сохранение команды в ФНЛ. Не менее самой команды меня прельщает сам проект развития футбола в регионе.

    Напомним, что ранее Роман Широков был назначен на пост спортивного директора «Химок».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2018 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 9 февраля 2018, 20:19

      Конечно не думал,так как выбор не велик!Или Барсе с Реалом отказал ради Химок?

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