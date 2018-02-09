Красножан — о «Химках»: «Над предложением долго не думал»

Главный тренер «Химок» Юрий Красножан прокомментировал назначение на новый пост.

— Когда есть свободное время, ты начинаешь задумываться, в каком регионе хочешь работать. И когда мне позвонили из «Химок», я долго не думал, так как анализ провел раньше. В Подмосковье есть экономический и человеческий потенциал, хорошая инфраструктура. Теперь надо наполнить жизнью футбол.

— Следили за «Химками» раньше?

— Только в информационном плане.

— Широков тоже будет работать в «Химках»?

— Я пока не вникал в кадровые вопросы. Но будет здорово, если так.

— Вы уже выводили команду из ФНЛ в премьер-лигу. Значительно отличается тренерский подход в клубах первого и высшего дивизионов?

— В первую очередь, в Премьер-лиге другой класс исполнителей. Организация поставлена по-другому. В «Химках», конечно, такого вопроса не стоит, но в других командах разница очевидна. На сегодняшний день стоит задача сохранение команды в ФНЛ. Не менее самой команды меня прельщает сам проект развития футбола в регионе.

Напомним, что ранее Роман Широков был назначен на пост спортивного директора «Химок».