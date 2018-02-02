Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков станет спортивным директором «Химок»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков будет назначен на пост спортивного директора «Химок».

    «Роман Широков станет спортивным директором клуба. Он широко известен, он хороший футболист и не чужой человек для «Химок», — заявили в пресс-службе подмосковной команды.

    Также пресс-служба сообщила, что клуб намерен выстроить систему подготовки молодых футболистов и создать лучший региональный центр в стране.

    Напомним, что Широков выступал за «Химки» в 2007 году. Он завершил карьеру в 2016 году.

    «Химки» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков в 25 турах.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2018 19:08
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 февраля 2018, 01:21

      Лично мое мнение, это на пол года максимум

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 2 февраля 2018, 22:13

      месяц назад в Динамо вроде был

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > alexivanof197 3 февраля 2018, 01:21

      Да со Смертиным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 2 февраля 2018, 19:38

      заметался

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11