Широков станет спортивным директором «Химок»

Лично мое мнение, это на пол года максимум
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков будет назначен на пост спортивного директора «Химок».
«Роман Широков станет спортивным директором клуба. Он широко известен, он хороший футболист и не чужой человек для «Химок», — заявили в пресс-службе подмосковной команды.
Также пресс-служба сообщила, что клуб намерен выстроить систему подготовки молодых футболистов и создать лучший региональный центр в стране.
Напомним, что Широков выступал за «Химки» в 2007 году. Он завершил карьеру в 2016 году.
«Химки» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков в 25 турах.