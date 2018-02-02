Широков станет спортивным директором «Химок»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков будет назначен на пост спортивного директора «Химок».

«Роман Широков станет спортивным директором клуба. Он широко известен, он хороший футболист и не чужой человек для «Химок», — заявили в пресс-службе подмосковной команды.

Также пресс-служба сообщила, что клуб намерен выстроить систему подготовки молодых футболистов и создать лучший региональный центр в стране.

Напомним, что Широков выступал за «Химки» в 2007 году. Он завершил карьеру в 2016 году.

«Химки» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков в 25 турах.