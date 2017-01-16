Алан Гатагов: «После игры с «Анжи» Красножан спросил: «Может, это ты сдавал?»

Бывший полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов поделился мнением об экс-президенте железнодорожников Ольге Смородской, а также отметил, что у него нет версий по поводу причин увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера красно-зеленых. Напомним, специалист был отправлен в отставку 6 июня 2011 года после домашнего поражения от «Анжи» в матче 11-го тура РФПЛ.

– Помните день, когда Ольгу Смородскую представили новым президентом «Локомотива»?

– Это было в Швейцарии перед игрой с «Лозанной». Я тогда не обратил внимания, что президентом футбольной команды стала женщина. Какая разница, какого пола человек? Посмотрите, сколько всего сделано, как инфраструктура развита. Да и Кубок России выиграли при ней. Это все факты. А хороший она человек или плохой… Слушайте, она тоже чья-то мама, супруга – нельзя так плохо говорить. У меня тоже с ней разногласия случались, но это все в прошлом. Когда из «Локомотива» уходил, специально заехал на стадион и подарил ей цветы. Неприятности в работе у всех случаются, но всегда нужно оставаться людьми.

– При этом вы сказали в интервью, что до сих пор не понимаете, за что уволили Красножана. У вас серьезно нет версий или ощущений?

– Ощущения одни: меня после первого тайма заменили, играл я хорошо. Все.

– Но со скамейки вам не показалось, что-то идет не так?

– Нет. После игры мы переоделись и разъехались, а обо всех новостях прочитали в интернете. Потом я случайно встретил Красножана в Новогорске, мы заговорили о матче с «Анжи» и он спросил: «Может, ты сдавал?» Я ответил, что это мой клуб, я не мог. Купить кого-то – покупайте, что хотите делайте. Но себя продать – никогда в жизни.