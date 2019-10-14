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  • Директор «Тамбова» Худяков: «Красножан вместо Григоряна? Это чушь, ничего такого и близко нет»

Директор «Тамбова» Худяков: «Красножан вместо Григоряна? Это чушь, ничего такого и близко нет»

14 октября 2019, 17:44
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о том, что клуб может назначить Юрия Красножана вместо главного тренера команды Александра Григоряна.

«Это чушь! Сто процентов главный тренер пока остается в команде, ничего такого и близко нет. Верим ли мы в Григоряна? Конечно», — сказал Худяков.

  • После 12 туров «Тамбов» занимает в таблице РПЛ 16-е место с 8 очками.
  • Последним местом работы Красножана были «Химки», которые он возглавлял в период с февраля по июнь 2018 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Тамбов Красножан Юрий Григорян Александр
Комментарии (1)
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life85
1571065804
Так с таким составом сложно будет подняться выше хоть с Григоряном , хоть с Красножаном хоть с Гвардиолой )
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