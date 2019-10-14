Директор «Тамбова» Худяков: «Красножан вместо Григоряна? Это чушь, ничего такого и близко нет»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о том, что клуб может назначить Юрия Красножана вместо главного тренера команды Александра Григоряна.

«Это чушь! Сто процентов главный тренер пока остается в команде, ничего такого и близко нет. Верим ли мы в Григоряна? Конечно», — сказал Худяков.