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    Директор «Тамбова» Худяков: «Красножан вместо Григоряна? Это чушь, ничего такого и близко нет»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о том, что клуб может назначить Юрия Красножана вместо главного тренера команды Александра Григоряна.

    «Это чушь! Сто процентов главный тренер пока остается в команде, ничего такого и близко нет. Верим ли мы в Григоряна? Конечно», — сказал Худяков.

    • После 12 туров «Тамбов» занимает в таблице РПЛ 16-е место с 8 очками.
    • Последним местом работы Красножана были «Химки», которые он возглавлял в период с февраля по июнь 2018 года.

    Источник: Sport24

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