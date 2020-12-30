Красножан стал главным тренером женской сборной России

РФС объявил о назначении Юрия Красножана на пост главного тренера женской сборной России.

Контракт с бывшим тренером «Локомотива» и «Анжи» подписан до конца 2022 год. До Красножана сборную тренировала Елена Фомина.

«Принял предложение по нескольким причинам. Во-первых – профессиональная востребованность. Во-вторых – энтузиазм руководства РФС и его позитивное видение перспектив развитие женского футбола в России.

Пост главного тренера женской национальной сборной – это большая ответственность и мотивация работать с командой, перед которой стоят очень интересные и амбициозные задачи», – сказал Красножан.