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Красножан стал главным тренером женской сборной России

30 декабря 2020, 20:58
1

РФС объявил о назначении Юрия Красножана на пост главного тренера женской сборной России.

Контракт с бывшим тренером «Локомотива» и «Анжи» подписан до конца 2022 год. До Красножана сборную тренировала Елена Фомина.

«Принял предложение по нескольким причинам. Во-первых – профессиональная востребованность. Во-вторых – энтузиазм руководства РФС и его позитивное видение перспектив развитие женского футбола в России.

Пост главного тренера женской национальной сборной – это большая ответственность и мотивация работать с командой, перед которой стоят очень интересные и амбициозные задачи», – сказал Красножан.

  • «Химки» – последнее место работы тренера.
  • Красножан – бывший главный тренер сборной Казахстана и второй сборной России.

Источник: РФС
Россия Россия Красножан Юрий
Комментарии (1)
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zigbert
1609358411
В женском футболе тоже надо уметь разбираться, как это делал Григорян.
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