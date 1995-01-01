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    Красножан стал главным тренером женской сборной России

    РФС объявил о назначении Юрия Красножана на пост главного тренера женской сборной России.

    Контракт с бывшим тренером «Локомотива» и «Анжи» подписан до конца 2022 год. До Красножана сборную тренировала Елена Фомина.

    «Принял предложение по нескольким причинам. Во-первых – профессиональная востребованность. Во-вторых – энтузиазм руководства РФС и его позитивное видение перспектив развитие женского футбола в России.

    Пост главного тренера женской национальной сборной – это большая ответственность и мотивация работать с командой, перед которой стоят очень интересные и амбициозные задачи», – сказал Красножан.

    • «Химки» – последнее место работы тренера.
    • Красножан – бывший главный тренер сборной Казахстана и второй сборной России.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: -172

      Спартач80 54 минуты назад

      Он и там найдёт что Кавказу слить...

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