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    Красножан может возглавить тульский «Арсенал»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Анжи» Юрий Красножан, возглавляющий сейчас подмосковные «Химки», может получить работу в тульском «Арсенале».

    «Я до конца недели в отпуске, разговора с руководством «Химок» о дальнейшем сотрудничестве пока не было. Поэтому сейчас неправильно делать заявления в СМИ о своем будущем. Думаю, когда я вернусь из отпуска, определенность наступит в течение нескольких дней», – заявил Красножан.

    «Арсенал» 21 мая покинул Миодраг Божович. Тульская команда финишировала в прошедшем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ, что стало лучшим результатом в истории клуба.

    Источник: Известия

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    23.05.2018 08:07
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:31

      Про него уже начали было забывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 23 мая 2018, 16:00

      Графа так и не поймали ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      veksus 23 мая 2018, 13:30

      ооочень сомнительное назначение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 мая 2018, 12:10

      не подходит он клубу может ещё есть вакансии

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 23 мая 2018, 11:34

      Лучше Кононов, пробегала такая информация

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 мая 2018, 11:22

      блаблабла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 23 мая 2018, 09:04

      По всем командам бегает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 мая 2018, 09:00

      Слабый тренер, что и доказал!

      2
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