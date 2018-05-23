Красножан может возглавить тульский «Арсенал»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Анжи» Юрий Красножан, возглавляющий сейчас подмосковные «Химки», может получить работу в тульском «Арсенале».

«Я до конца недели в отпуске, разговора с руководством «Химок» о дальнейшем сотрудничестве пока не было. Поэтому сейчас неправильно делать заявления в СМИ о своем будущем. Думаю, когда я вернусь из отпуска, определенность наступит в течение нескольких дней», – заявил Красножан.

«Арсенал» 21 мая покинул Миодраг Божович. Тульская команда финишировала в прошедшем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ, что стало лучшим результатом в истории клуба.