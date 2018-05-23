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Красножан может возглавить тульский «Арсенал»

23 мая 2018, 08:07
8

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Анжи» Юрий Красножан, возглавляющий сейчас подмосковные «Химки», может получить работу в тульском «Арсенале».

«Я до конца недели в отпуске, разговора с руководством «Химок» о дальнейшем сотрудничестве пока не было. Поэтому сейчас неправильно делать заявления в СМИ о своем будущем. Думаю, когда я вернусь из отпуска, определенность наступит в течение нескольких дней», – заявил Красножан.

«Арсенал» 21 мая покинул Миодраг Божович. Тульская команда финишировала в прошедшем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ, что стало лучшим результатом в истории клуба.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Арсенал Химки Красножан Юрий
Комментарии (8)
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Федя Кабак
1527055236
Слабый тренер, что и доказал!
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FCZenit is Ivanovo
1527055481
По всем командам бегает
Ответить
пряник929
1527063768
блаблабла
Ответить
арейская
1527064451
Лучше Кононов, пробегала такая информация
Ответить
Полная Канистра
1527066606
не подходит он клубу может ещё есть вакансии
Ответить
veksus
1527071419
ооочень сомнительное назначение
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Мультибановый хрякозавр
1527080453
Графа так и не поймали ?
Ответить
zigbert
1527096705
Про него уже начали было забывать.
Ответить
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