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  • Красножан – о словах Смородской про договорной матч «Локомотив» – «Анжи»: «Ольге Юрьевне удобно жить в бредовой реальности»

Красножан – о словах Смородской про договорной матч «Локомотив» – «Анжи»: «Ольге Юрьевне удобно жить в бредовой реальности»

9 марта 2020, 20:20
5

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан отреагировал на заявление экс-президента клуба Ольги Смородской о договорном характере матча между столичной командой и «Анжи» в сезоне-2011/12.

«Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живет. Я на нее не обижен ни за прошлое, ни за нынешние слова. Понятно, что нельзя одинаково относиться к людям, которые делают тебе добро, и к тем, которые гадят. С другой стороны, для меня ее просто не существует. Что я, на несуществующие вещи буду обижаться?» – сказал тренер.

  • По словам Смородской, Красножана уволили из «Локомотива» после того, как она раскрыла доказательства о «договорняке».
  • 56-летний специалист возглавлял команду с декабря 2010-го по июнь 2011-го года.

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Локомотив Красножан Юрий Смородская Ольга
Комментарии (5)
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kvm
1583776581
старческий маразм смородины...
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Markelov373
1583777225
Юрий Анатольевич вы прекрасно сказали респект вам
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gambler35
1583779576
Да только что-то после той истории Красножана не сильно зовут в другие клубы
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Brabus71
1583779715
Смородская бесит, но что то там было полюбому...
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paracetamol
1583782808
Чё ты слушаешь дуру-бабу?
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