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    Красножан – о словах Смородской про договорной матч «Локомотив» – «Анжи»: «Ольге Юрьевне удобно жить в бредовой реальности»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан отреагировал на заявление экс-президента клуба Ольги Смородской о договорном характере матча между столичной командой и «Анжи» в сезоне-2011/12.

    «Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живет. Я на нее не обижен ни за прошлое, ни за нынешние слова. Понятно, что нельзя одинаково относиться к людям, которые делают тебе добро, и к тем, которые гадят. С другой стороны, для меня ее просто не существует. Что я, на несуществующие вещи буду обижаться?» – сказал тренер.

    • По словам Смородской, Красножана уволили из «Локомотива» после того, как она раскрыла доказательства о «договорняке».
    • 56-летний специалист возглавлял команду с декабря 2010-го по июнь 2011-го года.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    09.03.2020 20:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 22:40

      Чё ты слушаешь дуру-бабу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +497

      Brabus71 9 марта 2020, 21:48

      Смородская бесит, но что то там было полюбому...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 9 марта 2020, 21:46

      Да только что-то после той истории Красножана не сильно зовут в другие клубы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Markelov373 9 марта 2020, 21:07

      Юрий Анатольевич вы прекрасно сказали респект вам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 9 марта 2020, 20:56

      старческий маразм смородины...

      2
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