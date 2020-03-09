Красножан – о словах Смородской про договорной матч «Локомотив» – «Анжи»: «Ольге Юрьевне удобно жить в бредовой реальности»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан отреагировал на заявление экс-президента клуба Ольги Смородской о договорном характере матча между столичной командой и «Анжи» в сезоне-2011/12.

«Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живет. Я на нее не обижен ни за прошлое, ни за нынешние слова. Понятно, что нельзя одинаково относиться к людям, которые делают тебе добро, и к тем, которые гадят. С другой стороны, для меня ее просто не существует. Что я, на несуществующие вещи буду обижаться?» – сказал тренер.