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Красножан: «В России очень сильные женщины-арбитры. Они могут судить матчи любых команд»

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан считает, что женщинам можно доверять судить любые матчи в России.

– У нас динамично развивается женское футбольное судейство. Девушки, которые обслуживают футбольные матчи профессиональных команд, делают это с хорошим темпом и качеством. В назначении арбитров на матчи гендер – не первый признак. Первой причиной является профессионализм и понимание игры.

Все говорят о Пустовойтовой – это знамя арбитров в женском футболе. Она обслуживала и женскую Лигу чемпионов, и финал Олимпиады, и уже имеет опыт назначений на матчи РПЛ и ФНЛ.

Анастасия – очень квалифицированный специалист с высоким уровнем понимания игры и качественным преподнесением материала. Поэтому вопрос функциональных различий и профессионализма – это не то, что достойно обсуждения. Женщины могут судить матчи любых команд.

– Есть ли еще женщины, достойные обслуживать матчи РПЛ?

– Качество обслуживания на матчах женскими арбитрами только растет. Выделить кого-то, а про кого-то умолчать не могу. С Настей общался лично, с другими девочками не пересекался.

Оценивать их – работа инспекторов и коллегии судей. Поэтому давайте пока без имен. Но очень сильные судьи точно есть, а новые таланты растут – это определенно.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: Sport24

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