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  • Красножан: «Желательно, чтобы там, где я, Смородской не было»

Красножан: «Желательно, чтобы там, где я, Смородской не было»

11 июля 2017, 22:15
5

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан поделился воспоминаниями о работе в московском клубе и взаимоотношениях с экс-президентом железнодорожников Ольгой Смородской.

Напомним, 54-летний специалист возглавлял красно-зеленых с 2010 по 2011 год.

– О «Локомотиве» только самые хорошие воспоминания. За исключением одного человека. И я очень рад, что этот клуб есть у нас в стране. По-моему, то, что Юрий Павлович, человек с которым связано много побед, работает сейчас в нем, замечательно.

– Вас удивила отставка Смородской с поста президента клуба?

– Оно не могло не удивить. А вообще разговаривать о результатах ее работы у меня нет желания. Один мой друг любит говорить тост: «Давай поднимем бокал за наших друзей, чтобы они были здоровы, отдыхали на Мальдивах и Канарах, но чтобы рядом нас не было…».

Вот желательно, чтобы там, где я, Смородской не было. Она мама, бабушка, супруга. О женщине плохое в принципе лучше не говорить. Пусть у нее все будет хорошо. Но встречаться с ней желанием не горю.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Красножан Юрий Смородская Ольга
Комментарии (5)
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Fanfurik
1499802789
Да с ней ни кто не хочет встречаться
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1499815341
Смородская - забавное футбольное недоразумение.
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zadira56
1499824920
Дурак ты,Юра! Вся страна в курсе того,что она от тебя хотела. Ну,переспал бы с ней разок и все дела. Ничего у тебя не стёрлось бы. Не мыло ведь?)
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XaXatyn
1499833514
Да она конечно очень не красиво с ним поступила
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