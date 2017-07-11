Красножан: «Желательно, чтобы там, где я, Смородской не было»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан поделился воспоминаниями о работе в московском клубе и взаимоотношениях с экс-президентом железнодорожников Ольгой Смородской.

Напомним, 54-летний специалист возглавлял красно-зеленых с 2010 по 2011 год.

– О «Локомотиве» только самые хорошие воспоминания. За исключением одного человека. И я очень рад, что этот клуб есть у нас в стране. По-моему, то, что Юрий Павлович, человек с которым связано много побед, работает сейчас в нем, замечательно.

– Вас удивила отставка Смородской с поста президента клуба?

– Оно не могло не удивить. А вообще разговаривать о результатах ее работы у меня нет желания. Один мой друг любит говорить тост: «Давай поднимем бокал за наших друзей, чтобы они были здоровы, отдыхали на Мальдивах и Канарах, но чтобы рядом нас не было…».

Вот желательно, чтобы там, где я, Смородской не было. Она мама, бабушка, супруга. О женщине плохое в принципе лучше не говорить. Пусть у нее все будет хорошо. Но встречаться с ней желанием не горю.