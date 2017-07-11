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    Красножан: «Желательно, чтобы там, где я, Смородской не было»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан поделился воспоминаниями о работе в московском клубе и взаимоотношениях с экс-президентом железнодорожников Ольгой Смородской.

    Напомним, 54-летний специалист возглавлял красно-зеленых с 2010 по 2011 год.

    – О «Локомотиве» только самые хорошие воспоминания. За исключением одного человека. И я очень рад, что этот клуб есть у нас в стране. По-моему, то, что Юрий Павлович, человек с которым связано много побед, работает сейчас в нем, замечательно.

    – Вас удивила отставка Смородской с поста президента клуба?

    – Оно не могло не удивить. А вообще разговаривать о результатах ее работы у меня нет желания. Один мой друг любит говорить тост: «Давай поднимем бокал за наших друзей, чтобы они были здоровы, отдыхали на Мальдивах и Канарах, но чтобы рядом нас не было…».

    Вот желательно, чтобы там, где я, Смородской не было. Она мама, бабушка, супруга. О женщине плохое в принципе лучше не говорить. Пусть у нее все будет хорошо. Но встречаться с ней желанием не горю.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2017 22:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 июля 2017, 07:25

      Да она конечно очень не красиво с ним поступила

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 12 июля 2017, 05:02

      Дурак ты,Юра!
      Вся страна в курсе того,что она от тебя хотела.
      Ну,переспал бы с ней разок и все дела.
      Ничего у тебя не стёрлось бы.
      Не мыло ведь?)

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 июля 2017, 02:22

      Смородская - забавное футбольное недоразумение.

      1
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > Кlaksvikar Ittrotarselag 12 июля 2017, 08:29

      Неудачная пародия на забавное недоразумение.

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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 11 июля 2017, 22:53

      Да с ней ни кто не хочет встречаться

      1
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