Гамула: «Это’О в «Анжи» позволялось многое. Это он уволил Гаджиева и Красножана»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула вспомнил о фигуре форварда Самуэля Это’О в «Анжи». Специалист рассказал, что африканец влиял на тренерские отставки в клубе.

«Это футболист высочайшего класса. Но мог себе позволить много лишнего – управлять тренировочным процессом, командой. Это он убрал из команды Гаджи Гаджиева и Юрия Красножана», – сказал Гамула.

Это’О выступал в России с 2011 по 2013 годы (53 матча в РФПЛ, 25 голов).