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    Гамула: «Это’О в «Анжи» позволялось многое. Это он уволил Гаджиева и Красножана»

    Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула вспомнил о фигуре форварда Самуэля Это’О в «Анжи». Специалист рассказал, что африканец влиял на тренерские отставки в клубе.

    «Это футболист высочайшего класса. Но мог себе позволить много лишнего – управлять тренировочным процессом, командой. Это он убрал из команды Гаджи Гаджиева и Юрия Красножана», – сказал Гамула.

    Это’О выступал в России с 2011 по 2013 годы (53 матча в РФПЛ, 25 голов).

    Источник: YouTube

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    02.06.2018 09:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 июня 2018, 07:53

      Игрочки тоже молодцы.Одну беседу провели бы с Это' о без переводчика и он бы всё понял.

      0
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 15:01

      Конечно ЭтоО брал на себя много лишнего в управлении командой, хотя игрок классный.

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 2 июня 2018, 13:13

      А потом и самого себя.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 2 июня 2018, 12:31

      шооо-эта бибизянка и там бананами перебирала???

      1
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 2 июня 2018, 12:11

      И ещё Денисова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 2 июня 2018, 11:47

      Грош цена тренерам и президентам клубов, которые пляшут под хотелки игроков....

      4
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 2 июня 2018, 10:56

      Это О оказалось еще тем дерьмОм, это было видно когда он "играл", вернее изображал игру, нашел "подход" к Керимову а тот как последний ЛОХ повелся на его негритянские "сказки".

      2
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      Рейтинг: +484

      Андреич 2 июня 2018, 10:17

      Исправьте ссылку на Красножана.

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 2 июня 2018, 09:49

      гнать надо было это то это

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 2 июня 2018, 09:37

      Незачем было приглашать этоо он неуважительно относился к нашими тренерам

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > KLIM777 2 июня 2018, 10:19

      ...в Российском футболе,просто Омск немного ошибся.

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