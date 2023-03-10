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    Смородская – о матче «Локомотив» – «Анжи»: «Я пошла столько, сколько считала, что не убьют»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская вспомнила обстоятельства увольнения главного тренера Юрия Красножана в 2011 году. По словам Смородской, причиной стал якобы договорной матч с «Анжи» (1:2).

    «Красножан позволял себе неспортивные вещи во время футбольных матчей, договорняки? Правильно. Почему я не пошла дальше? Вы такие сильные, молодые ребята, вы дальше и пойдeте. Я пошла столько, сколько считала, что не убьют. В остальных случаях могли и прибить.

    Уведомила ли я РФС о ситуации с Красножаном? Нет. Моя задача была в том, чтобы дать всем всe понять, и все всe поняли, как и вы. Все поняли, что со мной договорняк не пройдeт. Это был матч «Локомотив» — «Анжи»? Да.

    У нас в чемпионате России не было прецедентов до этого, не было никакого алгоритма действий в такой ситуации. Я не собиралась идти в РФС. А чем мне РФС поможет?» – сказала Смородская.

    • Сейчас Красножан тренирует женскую сборную России.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    10.03.2023 21:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2473

      serglider 10 марта, 22:15

      Сколько лет прошло? Смородская вдруг проснулась)))

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