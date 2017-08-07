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  • Красножан может сменить Григоряна на посту главного тренера «Анжи»

Красножан может сменить Григоряна на посту главного тренера «Анжи»

7 августа 2017, 22:37
19

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Сообщается, что 50-летний специалист покинет свой пост в том случае, если махачкалинская команда проиграет в гостевом матче 5-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровску».

Основной кандидат на замену Григоряну – Юрий Красножан, последним местом работы которого была сборная Казахстана.

Напомним, что после четырех туров РФПЛ «Анжи» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея на своем счету три очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Красножан Юрий Григорян Александр
Комментарии (19)
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Павленко
1502136539
Если так случится то думаю это будет больше за его стиль общения со сми! Он у Григоряна какой то быдловатый!
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Таганский
1502137390
Не рановато ли делать замену тренера..
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1502141364
Григорян был необходим в качестве громоотвода на случай вылета. Вылета не случилось и необходимость в клоуне отпала .Ставлю на Хабаровск.
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арейская
1502144434
Шило на мыло, был уже он в "Анжи", только звёзд с неба не нахватал, к тому же за сезоны 2011-2013 успел поруководить и "Кубанью", и тогдашним "Тереком", в общем ни где не принеся большой пользы...
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Дядя Серёжа
1502162080
Красножан - он тоже армян?
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Приус
1502163719
Нужно было еще в межсезонье ставить вменяемого человека, а не пиарщика.
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Ще Гевара
1502166615
От Григоряна слишком много понтов, а толку нет.
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slavko33002
1502176018
Григорян Красножан оба физруки.
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zlobny_zenitos
1502183275
А мне Красножан нравился всегда... При нем Нальчик феерил периодически))) при отсутствии бюджетов и звезд... Ну и не истерил он никогда так, как Григорян. Мне кажется подойдет Красножан Анжи...опыт работы с южными клубами есть. Я бы посмотрел)))
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Den Bull
1502198268
Давно не было видно Юры, пора уже вернутся в РПЛ, Юра давай быстрее,мы заждались! Очень верю в этого тренера!
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