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    Красножан может сменить Григоряна на посту главного тренера «Анжи»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Сообщается, что 50-летний специалист покинет свой пост в том случае, если махачкалинская команда проиграет в гостевом матче 5-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровску».

    Основной кандидат на замену Григоряну – Юрий Красножан, последним местом работы которого была сборная Казахстана.

    Напомним, что после четырех туров РФПЛ «Анжи» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея на своем счету три очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2017 22:37
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 августа 2017, 16:17

      Давно не было видно Юры, пора уже вернутся в РПЛ, Юра давай быстрее,мы заждались! Очень верю в этого тренера!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 августа 2017, 12:07

      А мне Красножан нравился всегда... При нем Нальчик феерил периодически))) при отсутствии бюджетов и звезд... Ну и не истерил он никогда так, как Григорян. Мне кажется подойдет Красножан Анжи...опыт работы с южными клубами есть. Я бы посмотрел)))

      1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 8 августа 2017, 10:06

      Григорян Красножан оба физруки.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 августа 2017, 07:30

      От Григоряна слишком много понтов, а толку нет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 августа 2017, 06:47

      Не сейчас, так скоро Григорян все равно будет уволен.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ > ДАША Д 8 августа 2017, 14:20

      Сейчас нужно убрать этого пи...бола пока не поздно.

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 8 августа 2017, 06:41

      Нужно было еще в межсезонье ставить вменяемого человека, а не пиарщика.

      9
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      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Приус 8 августа 2017, 06:55

      Он больше не на пиарщика, а на больного на всю голову похож

      1
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      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Nerlinger 8 августа 2017, 07:01

      Одно другому не мешает

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 8 августа 2017, 06:26

      Не знаю подойдёт ли

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 06:14

      Красножан - он тоже армян?

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > Дядя Серёжа 8 августа 2017, 16:18

      Нет.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Den Bull 8 августа 2017, 19:49

      Русский?

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > subbotaspartak 9 августа 2017, 20:19

      да

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 августа 2017, 01:20

      Шило на мыло, был уже он в "Анжи", только звёзд с неба не нахватал, к тому же за сезоны 2011-2013 успел поруководить и "Кубанью", и тогдашним "Тереком", в общем ни где не принеся большой пользы...

      -1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > арейская 8 августа 2017, 16:19

      Красножан всегда делал результат без бабла и звёзд!

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 8 августа 2017, 00:29

      Григорян был необходим в качестве громоотвода на случай вылета. Вылета не случилось и необходимость в клоуне отпала .Ставлю на Хабаровск.

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