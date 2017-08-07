Красножан может сменить Григоряна на посту главного тренера «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Сообщается, что 50-летний специалист покинет свой пост в том случае, если махачкалинская команда проиграет в гостевом матче 5-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровску».

Основной кандидат на замену Григоряну – Юрий Красножан, последним местом работы которого была сборная Казахстана.

Напомним, что после четырех туров РФПЛ «Анжи» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея на своем счету три очка.