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    Красножан считает, что сборная России после Кубка конфедераций станет сильнее

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2). Специалист отметил, что команда Станислава Черчесова в ближайшее время будет прибавлять.

    «Сейчас надо уйти от эмоций. Нужно понимать, что сборная сейчас находится на этапе смены поколений. Надо отдать должное тренерскому штабу Станислава Черчесова. Думаю, они знали, куда и на что идут.

    После Кубка конфедераций у команды будет больше игр и времени на дальнейшее становление. Думаю, тогда сборная и станет сильнее.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.03.2017 08:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 26 марта 2017, 00:38

      Да куда уже сильнее, хватит и этого шапито!!!

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 25 марта 2017, 23:56

      за счет чего ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 25 марта 2017, 22:09

      Куда еще сильнее.Не сыграв ни одного матча попали на ЧМ-2018)))))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 марта 2017, 08:58

      Оптимист

      0
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 25 марта 2017, 08:49

      Даже не надейся.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 марта 2017, 08:48

      А товарищ Красножан, психологически здоров в настоящее время? Он способен давать, адекватную оценку происходящим обстоятельствам? Я думаю, что нет.

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 25 марта 2017, 08:21

      как он заблуждается .

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