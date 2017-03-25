Красножан считает, что сборная России после Кубка конфедераций станет сильнее

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2). Специалист отметил, что команда Станислава Черчесова в ближайшее время будет прибавлять.

«Сейчас надо уйти от эмоций. Нужно понимать, что сборная сейчас находится на этапе смены поколений. Надо отдать должное тренерскому штабу Станислава Черчесова. Думаю, они знали, куда и на что идут.

После Кубка конфедераций у команды будет больше игр и времени на дальнейшее становление. Думаю, тогда сборная и станет сильнее.