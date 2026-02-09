Защитник «Спортинга» прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА

Матеус Рейс из «Спортинга» переходит в ЦСКА. Бразильский защитник уже в Москве.

«ЦСКА удалось договориться, чтобы «Спортинг» отпустил игрока до матча с «Порту».

Этим утром 30-летний бразилец прилетел в столицу нашей родины на детальное медобследование к Эдуарду Безуглову, которое он завершит в ближайшие дни.

После этого Матеус подпишет контракт с ЦСКА до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон и вылетит вместе с командой Фабио Челестини на третий сбор в Абу-Даби (14-27 февраля)» – написал источник.