  Защитник «Спортинга» прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА

Защитник «Спортинга» прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА

Сегодня, 09:34
4

Матеус Рейс из «Спортинга» переходит в ЦСКА. Бразильский защитник уже в Москве.

«ЦСКА удалось договориться, чтобы «Спортинг» отпустил игрока до матча с «Порту».

Этим утром 30-летний бразилец прилетел в столицу нашей родины на детальное медобследование к Эдуарду Безуглову, которое он завершит в ближайшие дни.

После этого Матеус подпишет контракт с ЦСКА до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон и вылетит вместе с командой Фабио Челестини на третий сбор в Абу-Даби (14-27 февраля)» – написал источник.

  • Рейсу пообещали зарплату более 4 миллионов евро в год.
  • В этом сезоне защитник сделал 2 ассиста в 20 матчах.
  • Перед ЦСКА стоит задача выиграть сезон РПЛ.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спортинг ЦСКА Рейс Матеус
Интерес
1770621654
Последний рейс Рейса перед обеспеченной жизнью на пенсии.
Ответить
Сам_себе_сказал
1770622655
ЦСКА не будет платить защитнику 4 ляма тугриков
Ответить
Император Бомжей
1770625370
Жирный контракт перед пенсией)) А ЦСКА кому нибудь такие бабки платит??
Ответить
Коста008
1770626238
Карп, по моему, уже написал, что никаких там 4 или 3,5 ЗП нет как португальцы рисуют, около 2 ЗП и 800к агентских. Опытный игрок в защиту за 3 ляма с учетом ЗП - очень даже, если заиграет как от него ждем, то вообще сделка - топ. А кому не нравится, считайте стоимость каждого касания мяча Дж. Дюрана в Зените
Ответить
