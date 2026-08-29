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  • «Унион» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

«Унион» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

29 августа, 15:28
Унион
29.08.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 3
Завершен
Айнтрахт
3' Э. Латте-Лат 79' Л. Кверфельд 90+2' Т. Скарке
10' Ю. Эбнуталиб 11' Ю. Эбнуталиб 67' Ю. Эбнуталиб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Унион
31
Матео Рааб
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
(К) ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
27
Марин Любичич
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Айнтрахт
1
Ноа Атуболу
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
37
Jeremiaha Maluze
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
11
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Унион
17
Деррик Кен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
9
Ливан Бурджу
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
25
Carl Klaus
ЦФ
49
L. Guther
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
5
Otávio
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
31
Love Arrhov
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
35
Malik Pimpong
ЦФ
3-2-3-2
31
Рааб
15
Роте
14
Кверфельд
18
Юранович
6
Кемлейн
8
Хедира
13
Шафер
4
ван ден Бош
20
Эбишер
29
Латте-Лат
27
Любичич
4-1-1-1-3
1
Атуболу
2
Баум
4
Кох
37
26
Косуги
25
Онидика
8
Шаиби
29
Амаимуни-Эшгуяб
9
Буркардт
11
Эбнуталиб
42
Узун
29
Латте-Лат
21
Скарке
21
Скарке
29
Латте-Лат
20
Эбишер
9
Бурджу
9
Бурджу
20
Эбишер
13
Шафер
11
Чон
11
Чон
13
Шафер
6
Кемлейн
19
Хаберер
19
Хаберер
6
Кемлейн
27
Любичич
17
Кен
17
Кен
27
Любичич
42
Узун
31
31
42
Узун
29
Амаимуни-Эшгуяб
6
Хойлунд
6
Хойлунд
29
Амаимуни-Эшгуяб
11
Эбнуталиб
5
5
11
Эбнуталиб
9
Буркардт
35
35
9
Буркардт
Остались в запасе
Унион
Айнтрахт
25
Carl Klaus
ЦФ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
49
L. Guther
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
23
Жан Бахоя
АП
40
Кауа Сантос
ВР
27
Марио Гетце
АП
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
25
Carl Klaus
ЦФ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
49
L. Guther
ЦФ
Остались в запасе
23
Жан Бахоя
АП
40
Кауа Сантос
ВР
27
Марио Гетце
АП
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Адольф Хюттер
Унион
Точно не сыграют
Фредерик Реннов
ВР
Марвин Фридрих
ЦЗ
Андрей Илич
ЦФ
Андрик Маркграф
ЛЗ
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
Оливер Бурк
ЦФ
Айнтрахт
Точно не сыграют
Ннамди Коллинс
ЦЗ
Хуго Ларссон
ЦП
Джессик Нганкам
ЦФ
Рицу Доан
ПВ
Ансгар Кнауфф
ПВ
Статистика матча Унион - Айнтрахт
2
4
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
9
Офсайды
2
2
Количество передач
338
390
Сейвы
0
8
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.34
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Айнтрахта», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион»«Айнтрахт»

«Унион» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Унион
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