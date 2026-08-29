29.08.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Унион
Унион
3-2-3-2
31
Рааб
15
Роте
14
Кверфельд
18
Юранович
6
Кемлейн
8
Хедира
13
Шафер
4
ван ден Бош
20
Эбишер
29
Латте-Лат
27
Любичич
4-1-1-1-3
1
Атуболу
2
Баум
4
Кох
37
26
Косуги
25
Онидика
8
Шаиби
29
Амаимуни-Эшгуяб
9
Буркардт
11
Эбнуталиб
42
Узун
29
Латте-Лат
21
Скарке
21
Скарке
29
Латте-Лат
20
Эбишер
9
Бурджу
9
Бурджу
20
Эбишер
13
Шафер
11
Чон
11
Чон
13
Шафер
6
Кемлейн
19
Хаберер
19
Хаберер
6
Кемлейн
27
Любичич
17
Кен
17
Кен
27
Любичич
42
Узун
31
31
42
Узун
29
Амаимуни-Эшгуяб
6
Хойлунд
6
Хойлунд
29
Амаимуни-Эшгуяб
11
Эбнуталиб
5
5
11
Эбнуталиб
9
Буркардт
35
35
9
Буркардт
Остались в запасе
Унион
Айнтрахт
25
Carl Klaus
ЦФ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
49
L. Guther
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
23
Жан Бахоя
АП
40
Кауа Сантос
ВР
27
Марио Гетце
АП
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
25
Carl Klaus
ЦФ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
49
L. Guther
ЦФ
Остались в запасе
23
Жан Бахоя
АП
40
Кауа Сантос
ВР
27
Марио Гетце
АП
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Унион - Айнтрахт
2
4
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
9
Офсайды
2
2
Количество передач
338
390
Сейвы
0
8
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.34
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Айнтрахта», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»