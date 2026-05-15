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«Унион» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 3.95

15 мая 2026 8:32
Унион - Аугсбург
16 мая 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
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3.95
Ничья
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16 мая состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Унион» примет «Аугсбург». Хозяева доигрывают сезон в середине таблицы, а гости поймали отличный ритм и не проигрывают на протяжении 6 туров. Обе команды стабильно забивают и пропускают, что обещает результативный футбол.

«Унион»

Столичный клуб переживает противоречивый отрезок. Команда забивает в 6 последних матчах подряд и наколотила 8 мячей в 5 последних встречах (1,60 в среднем). Леопольд Кверфельд с 7 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром. Однако оборона «Униона» пропускает в 7 последних матчах и в среднем по 2,20 мяча за игру. После победы над «Майнцем» (3:1), ничьей с «Кельном» (2:2) и поражений от «РБ Лейпциг» (1:3), «Вольфсбурга» (1:2) и «Хайденхайма» (1:3) команда занимает 12-е место. «Унион» не проигрывает дома «Аугсбургу» в 5 из 7 последних личных встреч.

«Аугсбург»

Баварцы набрали отличный ход и не проигрывают в 6 последних турах. Команда забивает в 7 матчах подряд и наколотила 11 мячей в 5 последних встречах (2,20 в среднем). Антон Каде с 6 голами в 28 матчах ведeт атаку, но забивают практически все. После победы над «Боруссией М» (3:1), «Вердером» (3:1) и «Байером» (2:1), а также ничьих с «Айнтрахтом» (1:1) и «Хоффенхаймом» (2:2) команда поднялась на 9-е место. «Аугсбург» пропускает в 9 последних матчах и забивает «Униону» в 7 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Унион»

  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • Пропускает в 7 последних турах
  • Пропускает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает дома «Аугсбургу» в 5 из 7 последних личных встреч

«Аугсбург»

  • Беспроигрышная серия из 6 матчей
  • Забивает в 7 последних турах подряд
  • Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «Униону» в 7 последних очных матчах

История противостояний

  • «Унион» не проигрывает дома в 5 из 7 последних личных встреч
  • «Аугсбург» забивает в 7 последних очных матчах
  • Последняя встреча: ничья (1:1)

Прогноз на матч «Унион» – «Аугсбург»

Обе команды штампуют голы и регулярно пропускают. «Аугсбург» находится в отличной форме и не проигрывает 6 туров подряд. «Унион» доигрывает сезон, но дома традиционно силeн против баварцев. Учитывая, что обе команды забивают в очных встречах, а защита далека от идеала, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 3.95
  • Обе забьют – да

3.95
Ничья
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Аугсбург Унион
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