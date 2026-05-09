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10 мая в 33-м туре Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Унион». Матч в Майнце начнется в 20:30 (мск).

«Майнц»

Команда Урса Фишера с 37 очками занимает 10-е место в Бундеслиге. «Майнц» добыл 9 побед, 10 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 41:50.

Последние результаты:

03.05.26 «Санкт-Паули» – «Майнц» – 1:2;

25.04.26 «Майнц» – «Бавария» – 3:4;

19.04.26 «Боруссия» М – «Майнц» – 1:1.

«Унион»

«Унион» набрал 33 очка и занимает 13-е место. Подопечные Мари-Луизе Эта добыли 8 побед, 9 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 37:57.

Предыдущие результаты:

02.05.26 «Унион» – «Кельн» – 2:2;

24.04.26 РБ «Лейпциг» – «Унион» – 3:1;

18.04.26 «Унион» – «Вольфсбург» – 1:2.

Очные встречи

10.01.26 «Унион» – «Майнц» – 2:2;

19.01.25 «Унион» – «Майнц» – 2:1;

24.08.24 «Майнц» – «Унион» – 1:1.

Прогноз на матч «Майнц» – «Унион»

Вау-эффекта от прихода первой в истории Бундеслиги женщины на пост главного тренера не случилось. «Унион» при Мари-Луизе Эта набрал лишь 1 очко в 3 турах. Благо, команде не угрожает вылет, как и «Майнцу». Нас ждет матч без турнирной мотивации, в котором стоит ожидать голы с обеих стороны – так было в последних 6 играх между этими соперниками.