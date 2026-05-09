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«Майнц» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.65

09 мая 2026 12:16
Майнц - Унион
10 мая 2026, воскресенье 20:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
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1.65
ОЗ – да
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10 мая в 33-м туре Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Унион». Матч в Майнце начнется в 20:30 (мск).

«Майнц»

Команда Урса Фишера с 37 очками занимает 10-е место в Бундеслиге. «Майнц» добыл 9 побед, 10 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 41:50.

Последние результаты:

  • 03.05.26 «Санкт-Паули» – «Майнц» – 1:2;
  • 25.04.26 «Майнц» – «Бавария» – 3:4;
  • 19.04.26 «Боруссия» М – «Майнц» – 1:1.

«Унион»

«Унион» набрал 33 очка и занимает 13-е место. Подопечные Мари-Луизе Эта добыли 8 побед, 9 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 37:57.

Предыдущие результаты:

  • 02.05.26 «Унион» – «Кельн» – 2:2;
  • 24.04.26 РБ «Лейпциг» – «Унион» – 3:1;
  • 18.04.26 «Унион» – «Вольфсбург» – 1:2.

Очные встречи

  • 10.01.26 «Унион» – «Майнц» – 2:2;
  • 19.01.25 «Унион» – «Майнц» – 2:1;
  • 24.08.24 «Майнц» – «Унион» – 1:1.

Прогноз на матч «Майнц» – «Унион»

Вау-эффекта от прихода первой в истории Бундеслиги женщины на пост главного тренера не случилось. «Унион» при Мари-Луизе Эта набрал лишь 1 очко в 3 турах. Благо, команде не угрожает вылет, как и «Майнцу». Нас ждет матч без турнирной мотивации, в котором стоит ожидать голы с обеих стороны – так было в последних 6 играх между этими соперниками.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.65.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 8.00.

1.65
ОЗ – да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Унион Майнц
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