09 мая 2026 12:16
Майнц - Унион
10 мая 2026, воскресенье 20:30 | Германия. Бундеслига, 33 турПерейти в онлайн матча
10 мая в 33-м туре Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Унион». Матч в Майнце начнется в 20:30 (мск).
«Майнц»
Команда Урса Фишера с 37 очками занимает 10-е место в Бундеслиге. «Майнц» добыл 9 побед, 10 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 41:50.
Последние результаты:
- 03.05.26 «Санкт-Паули» – «Майнц» – 1:2;
- 25.04.26 «Майнц» – «Бавария» – 3:4;
- 19.04.26 «Боруссия» М – «Майнц» – 1:1.
«Унион»
«Унион» набрал 33 очка и занимает 13-е место. Подопечные Мари-Луизе Эта добыли 8 побед, 9 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 37:57.
Предыдущие результаты:
- 02.05.26 «Унион» – «Кельн» – 2:2;
- 24.04.26 РБ «Лейпциг» – «Унион» – 3:1;
- 18.04.26 «Унион» – «Вольфсбург» – 1:2.
Очные встречи
- 10.01.26 «Унион» – «Майнц» – 2:2;
- 19.01.25 «Унион» – «Майнц» – 2:1;
- 24.08.24 «Майнц» – «Унион» – 1:1.
Прогноз на матч «Майнц» – «Унион»
Вау-эффекта от прихода первой в истории Бундеслиги женщины на пост главного тренера не случилось. «Унион» при Мари-Луизе Эта набрал лишь 1 очко в 3 турах. Благо, команде не угрожает вылет, как и «Майнцу». Нас ждет матч без турнирной мотивации, в котором стоит ожидать голы с обеих стороны – так было в последних 6 играх между этими соперниками.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.65.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 8.00.