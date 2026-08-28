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«Унион Берлин» – «Айнтрахт»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027

28 августа 2026 10:03
Унион - Айнтрахт
29 авг. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.60
Ничья
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Матч 1 тура немецкой Бундеслиги между берлинским «Унионом» и франкфуртским «Айнтрахтом» пройдет 29 августа 2026 года на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине. Хозяева подходят к старту сезона с хорошей очной статистикой против этого соперника – они не проигрывают в пяти последних матчах и забивают в четырeх из них. Гости, в свою очередь, находятся в феноменальной атакующей форме: они забивают в шестнадцати из восемнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 4,00 гола. Однако «Унион» дома традиционно силeн, и в последних встречах с «Айнтрахтом» берлинцы чаще не уступали. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун и удачную историю, или гости, которые набрали невероятный ход и готовы прервать эту серию?

Кто победит в матче

«Унион Берлин» постарается использовать преимущество своего поля и уверенную игру в матчах с «Айнтрахтом». Команда не проигрывает сопернику в пяти последних встречах, а в четырeх из них забивает, что говорит о психологическом превосходстве. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять матчей они забивают 2,00 гола, а в Кубке Германии уверенно обыграли «Айнтрахт Б» (4:2). Однако оборона «Униона» вызывает серьeзные опасения – в среднем 2,40 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей. Это против атакующего «Айнтрахта» может стать фатальным. Тем не менее домашняя поддержка и успешная история встреч с этим соперником дают берлинцам шанс на положительный результат.

«Айнтрахт» подходит к игре на волне невероятной атакующей формы. Команда забивает в шестнадцати из восемнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 4,00 гола – лучший показатель среди всех команд Бундеслиги. В Кубке Германии франкфуртцы разгромили «Санкт-Тенис» со счeтом 11:0, а в товарищеских матчах уверенно переиграли «Брентфорд» (7:0). Однако оборона гостей не столь надeжна – в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и в очных встречах с «Унионом» они забивают в четырeх последних матчах, но не всегда побеждают. Гости имеют мощную атаку, но их защита может дать сбой на выезде против организованного «Униона».

Итоговый вывод: обе команды имеют сильные стороны и слабые места. «Унион» дома редко проигрывает «Айнтрахту», но его оборона слишком уязвима. «Айнтрахт» обладает мощной атакой, но его защита небезупречна. Учитывая баланс сил, очную статистику и важность первого тура, наиболее вероятным исходом видится ничья с обоюдными голами.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Айнтрахт» имеет перевес: десять побед против пяти у «Униона», ещe семь встреч завершились вничью. Однако в последних пяти очных матчах «Унион» не проиграл ни разу, одержав две победы и трижды сыграв вничью. При этом в четырeх из пяти последних встреч хозяева забивали, а гости отвечали тем же. Обе команды подходят к матчу с хорошей атакующей формой, но с уязвимой обороной, что создаeт предпосылки для результативного матча. Очная статистика последних лет склоняется в пользу хозяев, но текущая форма гостей уравновешивает шансы.

Личные встречи
Побед - 5 (31%)
Ничьих - 5 (31%)
Побед - 6 (38%)
24
Забитых мячей
29
1.5
В среднем за матч
1.81
4:3
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
3 : 4
21.09.2025
Унион
Самая крупная ничья
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
3 : 3
29.08.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
3 : 3
29.08.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
1 : 1
06.02.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
3 : 4
21.09.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1 : 2
09.03.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
27.10.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
0 : 0
30.03.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
0 : 3
04.11.2023
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/4 финала
Айнтрахт
2 : 0
04.04.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
2 : 0
19.03.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
2 : 0
01.10.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
2 : 0
17.04.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
2 : 1
28.11.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
5 : 2
20.03.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
3 : 3
28.11.2020
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 2
24.02.2020
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
1 : 2
27.09.2019
Айнтрахт
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Унион
31
Матео Рааб
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
(К) ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
27
Марин Любичич
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Айнтрахт
1
Ноа Атуболу
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
37
Jeremiaha Maluze
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
11
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Унион
17
Деррик Кен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
9
Ливан Бурджу
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
25
Carl Klaus
ЦФ
49
L. Guther
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
5
Otávio
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
31
Love Arrhov
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
35
Malik Pimpong
ЦФ
3-2-3-2
31
Рааб
15
Роте
14
Кверфельд
18
Юранович
6
Кемлейн
8
Хедира
13
Шафер
4
ван ден Бош
20
Эбишер
29
Латте-Лат
27
Любичич
4-1-1-1-3
1
Атуболу
2
Баум
4
Кох
37
26
Косуги
25
Онидика
8
Шаиби
29
Амаимуни-Эшгуяб
9
Буркардт
11
Эбнуталиб
42
Узун
29
Латте-Лат
21
Скарке
21
Скарке
29
Латте-Лат
20
Эбишер
9
Бурджу
9
Бурджу
20
Эбишер
13
Шафер
11
Чон
11
Чон
13
Шафер
6
Кемлейн
19
Хаберер
19
Хаберер
6
Кемлейн
27
Любичич
17
Кен
17
Кен
27
Любичич
42
Узун
31
31
42
Узун
29
Амаимуни-Эшгуяб
6
Хойлунд
6
Хойлунд
29
Амаимуни-Эшгуяб
11
Эбнуталиб
5
5
11
Эбнуталиб
9
Буркардт
35
35
9
Буркардт
Остались в запасе
Унион
Айнтрахт
25
Carl Klaus
ЦФ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
49
L. Guther
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
23
Жан Бахоя
АП
40
Кауа Сантос
ВР
27
Марио Гетце
АП
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
25
Carl Klaus
ЦФ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
49
L. Guther
ЦФ
Остались в запасе
23
Жан Бахоя
АП
40
Кауа Сантос
ВР
27
Марио Гетце
АП
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Адольф Хюттер
Унион
Точно не сыграют
Фредерик Реннов
ВР
Марвин Фридрих
ЦЗ
Андрей Илич
ЦФ
Андрик Маркграф
ЛЗ
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
Оливер Бурк
ЦФ
Айнтрахт
Точно не сыграют
Ннамди Коллинс
ЦЗ
Хуго Ларссон
ЦП
Джессик Нганкам
ЦФ
Рицу Доан
ПВ
Ансгар Кнауфф
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Унион» дома традиционно не проигрывает «Айнтрахту» в последние годы, но его оборона слишком уязвима, чтобы сдержать атакующий потенциал гостей. «Айнтрахт» способен забить много, но его защита регулярно пропускает, что позволит хозяевам отличиться. Обе команды имеют равные шансы, и с учeтом баланса сил и очной статистики наиболее логичным исходом видится мировой результат. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Германии между «Унион Берлин» и «Айнтрахтом» состоится 29 августа 2026 года в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» и начнется в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Унион Берлин» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн.

3.60
Ничья
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Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Айнтрахт Унион
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