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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Айнтрахт
Унион - Айнтрахт: обзор матча 17 апреля 2022
Унион
17.04.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
17'
Т. Авонийи
21'
Г. Премель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Айнтрахт
Желтая карточка
С. Михель
90'
+2
Замена
К. Триммель
️️️️
Ю. Рюэрсон
84'
Замена
Б. Очипка
️️️️
Н. Гисельман
84'
Замена
С. Михель
️️️️
Т. Авонийи
80'
76'
Замена
М. Хасебе
️️️️
К. Якич
Желтая карточка
Т. Баумгартль
71'
71'
Желтая карточка
К. Ленц
67'
Замена
К. Ленц
️️️️
Ф. Костич
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Ш. Бекер
67'
Замена
А. Шафер
️️️️
Г. Харагучи
67'
59'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Т. Чендлер
58'
Замена
Д. Камада
️️️️
А. Хрустич
46'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Й. Линдстрем
ГОЛ! 2:0!
Г. Премель
Пас отдал
Г. Харагучи
21'
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
Пас отдал
Р. Хедира
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
35
Йеспер Линдстрем
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
10
Йенс Хеуге
АП
22
Тимоти Чендлер
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Айнтрахт
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
6
Эккель
31
Кнохе
32
Баумгартль
17
Гисельман
8
Хедира
26
Рюэрсон
78
Харагучи
21
Премель
23
Бекер
14
Авонийи
3-1-1-3-2
1
Граль
3
Тута
13
Хинтереггер
5
Н'Дика
18
Якич
35
Линдстрем
22
Чендлер
10
Хеуге
18
Костич
9
Пасьенса
70
Хрустич
17
Гисельман
5
Очипка
5
Очипка
17
Гисельман
26
Рюэрсон
28
Триммель
28
Триммель
26
Рюэрсон
78
Харагучи
13
Шафер
13
Шафер
78
Харагучи
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
23
Бекер
14
Авонийи
11
Михель
11
Михель
14
Авонийи
18
Якич
20
Хасебе
20
Хасебе
18
Якич
18
Костич
3
Ленц
3
Ленц
18
Костич
70
Хрустич
18
Камада
18
Камада
70
Хрустич
22
Чендлер
7
Кнауфф
7
Кнауфф
22
Чендлер
35
Линдстрем
9
Ахе
9
Ахе
35
Линдстрем
Остались в запасе
Унион
Айнтрахт
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
9
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
6
Алмами Туре
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
9
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
6
Алмами Туре
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Унион - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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