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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Унион
Айнтрахт - Унион: обзор матча 04 апреля 2023
Айнтрахт
04.04.2023, вторник, 19:00
Германия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Унион
11'
Р. Коло Муани
13'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Унион
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Р. Коло Муани
87'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
А. Бута
78'
Замена
Л. Аларио
️️️️
С. Роде
78'
75'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
Замена
Д. Камада
️️️️
Р. Борре
67'
60'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
46'
Замена
П. Эккель
️️️️
Д. Лейте
46'
Замена
М. Торсбю
️️️️
П. Зегуйн
46'
Замена
С. Михель
️️️️
Я. Хаберер
ГОЛ! 2:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
М. Гетце
13'
ГОЛ! 1:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
М. Гетце
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
10
Пакстен Ааронсон
АП
18
Даичи Камада
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
27
Милош Пантович
АП
11
Свен Михель
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Трапп
30
Макс
20
Хасебе
26
Н'Дика
20
Бута
18
Якич
97
Соу
17
Роде
27
Гетце
9
Муани
19
Борре
3-3-2-1-1
22
Грил
31
Кнохе
2
Лейте
5
Дехи
18
Юранович
8
Хедира
28
Триммель
30
Зегуйн
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
9
Муани
10
Ааронсон
10
Ааронсон
9
Муани
19
Борре
18
Камада
18
Камада
19
Борре
20
Бута
29
Эбимбе
29
Эбимбе
20
Бута
17
Роде
27
Аларио
27
Аларио
17
Роде
2
Лейте
6
Эккель
6
Эккель
2
Лейте
30
Зегуйн
2
Торсбю
2
Торсбю
30
Зегуйн
19
Хаберер
11
Михель
11
Михель
19
Хаберер
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
Остались в запасе
Айнтрахт
Унион
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
27
Милош Пантович
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
27
Милош Пантович
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Айнтрахт - Унион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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