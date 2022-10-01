Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Унион
Айнтрахт - Унион: обзор матча 01 октября 2022
Айнтрахт
01.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Унион
12'
М. Гетце
42'
Й. Линдстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Унион
Замена
Р. Борре
️️️️
Й. Линдстрем
86'
77'
Желтая карточка
Н. Гисельман
74'
Желтая карточка
С. Михель
74'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Т. Баумгартль
74'
Замена
К. Беренс
️️️️
Р. Хедира
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
С. Роде
71'
Замена
К. Ленц
️️️️
Л. Пеллегрини
71'
Вторая желтая
Р. Коло Муани
69'
66'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Я. Хаберер
Замена
Д. Соу
️️️️
М. Гетце
66'
66'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
65'
Желтая карточка
Р. Хедира
Желтая карточка
С. Роде
57'
57'
Замена
А. Шафер
️️️️
М. Торсбю
Желтая карточка
Р. Коло Муани
44'
ГОЛ! 2:0!
Й. Линдстрем
42'
19'
Желтая карточка
Ш. Бекер
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
Р. Коло Муани
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
11
Свен Михель
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
3-2-3-2
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
20
Хасебе
3
Пеллегрини
17
Роде
35
Линдстрем
27
Гетце
7
Кнауфф
9
Муани
18
Камада
3-3-2-1-1
1
Реннов
32
Баумгартль
2
Лейте
6
Эккель
28
Триммель
8
Хедира
17
Гисельман
2
Торсбю
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
3
Пеллегрини
3
Ленц
3
Ленц
3
Пеллегрини
27
Гетце
97
Соу
97
Соу
27
Гетце
17
Роде
29
Эбимбе
29
Эбимбе
17
Роде
35
Линдстрем
19
Борре
19
Борре
35
Линдстрем
19
Хаберер
30
Зегуйн
30
Зегуйн
19
Хаберер
2
Торсбю
13
Шафер
13
Шафер
2
Торсбю
32
Баумгартль
21
Скарке
21
Скарке
32
Баумгартль
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
8
Хедира
91
Беренс
91
Беренс
8
Хедира
Остались в запасе
Айнтрахт
Унион
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Айнтрахт - Унион
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Унион
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+