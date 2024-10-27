Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Айнтрахт
Унион - Айнтрахт: обзор матча 27 октября 2024
Унион
27.10.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
66'
Б. Холлербах
14'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Айнтрахт
Желтая карточка
А. Шафер
89'
Желтая карточка
К. Фогт
87'
Желтая карточка
К. Триммель
84'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Й. Вертессен
84'
82'
Замена
Н. Браун
️️️️
О. Мармуш
81'
Замена
А. Аменда
️️️️
А. Кнауфф
77'
Вторая желтая
А. Теате
Замена
Т. Скарке
️️️️
Б. Холлербах
76'
74'
Желтая карточка
Тута
ГОЛ! 1:1!
Б. Холлербах
Пас отдал
Р. Сков
66'
Замена
Джордан
️️️️
У. Ен Чон
65'
Замена
А. Шафер
️️️️
А. Кемлейн
65'
Замена
Р. Сков
️️️️
Т. Роте
65'
65'
Замена
И. Матанович
️️️️
У. Экитике
65'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
Д. Лейте
38'
38'
Желтая карточка
А. Теате
38'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Р. Кристенсен
Желтая карточка
А. Кемлейн
30'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
Э. Скири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
3-4-1-2
1
Реннов
5
Дехи
7
Фогт
2
Лейте
4
Роте
6
Кемлейн
8
Хедира
28
Триммель
11
Чон
11
Вертессен
17
Холлербах
4-1-1-3-1
1
Трапп
5
Кристенсен
4
Кох
3
Теате
3
Тута
6
Скири
15
Ларссон
7
Кнауфф
27
Гетце
22
Экитике
22
Мармуш
11
Вертессен
8
Бенеш
8
Бенеш
11
Вертессен
6
Кемлейн
13
Шафер
13
Шафер
6
Кемлейн
4
Роте
24
Сков
24
Сков
4
Роте
17
Холлербах
21
Скарке
21
Скарке
17
Холлербах
11
Чон
9
Джордан
9
Джордан
11
Чон
22
Мармуш
11
Браун
11
Браун
22
Мармуш
7
Кнауфф
12
Аменда
12
Аменда
7
Кнауфф
27
Гетце
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Гетце
5
Кристенсен
29
Эбимбе
29
Эбимбе
5
Кристенсен
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
Остались в запасе
Унион
Айнтрахт
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
40
Кауа Сантос
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Унион - Айнтрахт
5
1
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
7
Офсайды
4
1
Количество передач
445
491
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.44
1.81
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Айнтрахт
«Майнц» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:51
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Майнц» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:51
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+