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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Унион
Айнтрахт - Унион: обзор матча 24 февраля 2020
Айнтрахт
24.02.2020, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Унион
79'
Ф. Хюбнер (АГ)
49'
С. Андерссон
67'
Э. Н'Дика (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Унион
Желтая карточка
Д. Кор
88'
82'
Желтая карточка
С. Андерссон
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Хюбнер
79'
67'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Н'Дика
Желтая карточка
Г. Пасьенса
66'
50'
Желтая карточка
Ю. Малли
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Андерссон
Пас отдал
К. Ленц
44'
Желтая карточка
Ф. Хюбнер
Желтая карточка
Д. Камада
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Юнус Малли
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Трапп
26
Н'Дика
19
Абрахам
13
Хинтереггер
20
Хасебе
22
Чендлер
31
Кор
18
Костич
18
Камада
9
Пасьенса
4-2-2-1
12
Гикевич
5
Фридрих
19
Хюбнер
3
Суботич
3
Ленц
4
Гентнер
8
Андрих
10
Малли
30
Бюлтер
20
Андерссон
Остались в запасе
Айнтрахт
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Айнтрахт - Унион
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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