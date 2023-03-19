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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Айнтрахт
Унион - Айнтрахт: обзор матча 19 марта 2023
Унион
19.03.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
53'
Р. Хедира
75'
К. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Айнтрахт
Желтая карточка
Ф. Реннов
90'
+1
Замена
Д. Лейте
️️️️
Т. Баумгартль
86'
Замена
М. Пантович
️️️️
Я. Хаберер
86'
83'
Желтая карточка
Р. Коло Муани
83'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Д. Камада
83'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
Д. Руссийон
77'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
76'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Н. Гисельман
76'
ГОЛ! 2:0!
К. Беренс
75'
73'
Замена
Ф. Макс
️️️️
К. Ленц
67'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Р. Борре
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
67'
Желтая карточка
Д. Дехи
60'
57'
Желтая карточка
Тута
ГОЛ! 1:0!
Р. Хедира
Пас отдал
Р. Кнохе
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
32
Баумгартль
17
Гисельман
8
Хедира
18
Юранович
30
Зегуйн
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
3-2-1-2-2
1
Трапп
3
Тута
6
Смольчич
26
Н'Дика
20
Бута
3
Ленц
97
Соу
27
Гетце
18
Камада
19
Борре
9
Муани
17
Гисельман
21
Руссийон
21
Руссийон
17
Гисельман
32
Баумгартль
2
Лейте
2
Лейте
32
Баумгартль
19
Хаберер
27
Пантович
27
Пантович
19
Хаберер
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
3
Ленц
30
Макс
30
Макс
3
Ленц
27
Гетце
10
Ааронсон
10
Ааронсон
27
Гетце
18
Камада
17
Алиду
17
Алиду
18
Камада
19
Борре
27
Аларио
27
Аларио
19
Борре
Остались в запасе
Унион
Айнтрахт
22
Леннарт Грил
ВР
2
Мортен Торсбю
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
2
Мортен Торсбю
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Унион - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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