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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Унион
Айнтрахт - Унион: обзор матча 20 марта 2021
Айнтрахт
20.03.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
5 : 2
Завершен
Унион
2'
А. Силва
35'
Р. Андрих (АГ)
39'
Ф. Костич
41'
А. Силва
90+2'
С. Цубер
7'
М. Крузе
45+3'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Унион
ГОЛ! 5:2!
С. Цубер
90'
+2
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Камада
90'
+1
89'
Желтая карточка
Р. Андрих
86'
Желтая карточка
С. Тойхерт
83'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Ю. Рюэрсон
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Силва
77'
Замена
Р. Ахе
️️️️
А. Баркок
77'
Замена
С. Цубер
️️️️
Л. Йович
77'
Желтая карточка
М. Хасебе
72'
71'
Замена
С. Грисбек
️️️️
Г. Премель
61'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Й. Похьянпало
61'
Замена
К. Эндо
️️️️
М. Ингвартсен
45'
+3
ГОЛ! 4:2!
М. Крузе
Пас отдал
М. Фридрих
ГОЛ! 4:1!
А. Силва
Пас отдал
Д. Камада
41'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Костич
Пас отдал
А. Силва
39'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Андрих
35'
7'
ГОЛ! 1:1!
М. Крузе
Пас отдал
Ю. Рюэрсон
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Костич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Унион
16
Андреас Люте
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
23
Элиас Берднер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
2-3-3-2
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
31
Илсанкер
17
Роде
97
Соу
18
Костич
18
Камада
25
Баркок
9
Йович
19
Силва
3-2-2-3
16
Люте
4
Шлоттербек
31
Кнохе
5
Фридрих
28
Триммель
26
Рюэрсон
21
Премель
8
Андрих
9
Муса
10
Крузе
7
Ингвартсен
19
Силва
22
Чендлер
22
Чендлер
19
Силва
9
Йович
7
Цубер
7
Цубер
9
Йович
25
Баркок
9
Ахе
9
Ахе
25
Баркок
18
Камада
70
Хрустич
70
Хрустич
18
Камада
21
Премель
13
Грисбек
13
Грисбек
21
Премель
7
Ингвартсен
5
Эндо
5
Эндо
7
Ингвартсен
26
Рюэрсон
30
Бюлтер
30
Бюлтер
26
Рюэрсон
Похьянпало
36
Тойхерт
36
Тойхерт
Похьянпало
20
Похьянпало
20
Похьянпало
Остались в запасе
Айнтрахт
Унион
23
Элиас Берднер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
43
Леон Даяку
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
Остались в запасе
43
Леон Даяку
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Айнтрахт - Унион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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