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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Айнтрахт
Унион - Айнтрахт: обзор матча 28 ноября 2020
Унион
28.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 3
Завершен
Айнтрахт
2'
Р. Андрих
6'
М. Крузе (П)
82'
М. Крузе
27'
А. Силва
37'
А. Силва
79'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Айнтрахт
87'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Соу
Замена
С. Грисбек
️️️️
Г. Премель
84'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
М. Ингвартсен
84'
ГОЛ! 3:3!
М. Крузе
Пас отдал
К. Триммель
82'
81'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
79'
ГОЛ! 2:3!
Б. Дост
Пас отдал
Д. Камада
78'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Э. Дурм
Замена
А. Гогиа
️️️️
Ш. Бекер
73'
62'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Желтая карточка
К. Ленц
61'
59'
Желтая карточка
Д. Соу
Желтая карточка
Г. Премель
57'
37'
ГОЛ! 2:2!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Костич
27'
ГОЛ! 2:1!
А. Силва
Пас отдал
Д. Камада
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Крузе
6'
ГОЛ! 1:0!
Р. Андрих
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
4-2-1-3
16
Люте
3
Ленц
5
Фридрих
31
Кнохе
28
Триммель
8
Андрих
21
Премель
23
Бекер
10
Крузе
14
Авонийи
7
Ингвартсен
4-2-2-2
1
Трапп
37
Дурм
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
19
Абрахам
31
Илсанкер
97
Соу
18
Камада
18
Костич
12
Дост
19
Силва
23
Бекер
3
Гогиа
3
Гогиа
23
Бекер
21
Премель
13
Грисбек
13
Грисбек
21
Премель
7
Ингвартсен
30
Бюлтер
30
Бюлтер
7
Ингвартсен
37
Дурм
21
Да Коста
21
Да Коста
37
Дурм
97
Соу
17
Роде
17
Роде
97
Соу
Остались в запасе
Унион
Айнтрахт
20
Тим Мацеевски
ЦФ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
20
Тим Мацеевски
ЦФ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Унион - Айнтрахт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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