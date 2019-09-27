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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Айнтрахт
Унион - Айнтрахт: обзор матча 27 сентября 2019
Унион
27.09.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
86'
Э. Уджа
48'
Б. Дост
62'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Айнтрахт
Желтая карточка
Р. Андрих
89'
ГОЛ! 1:2!
Э. Уджа
Пас отдал
Ш. Бекер
86'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Силва
Пас отдал
Д. Соу
48'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
36'
Желтая карточка
Д. Соу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Унион
1
Мориц Николас
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-3-2-1
12
Гикевич
14
Райхель
5
Фридрих
3
Суботич
28
Триммель
24
Шмидебах
4
Гентнер
8
Андрих
30
Бюлтер
3
Гогиа
20
Андерссон
4-2-2-2
1
Трапп
6
Туре
20
Хасебе
13
Хинтереггер
37
Дурм
97
Соу
6
Фернандес
18
Камада
18
Костич
19
Силва
12
Дост
Остались в запасе
Унион
Айнтрахт
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Унион - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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