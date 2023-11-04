Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Айнтрахт
Унион - Айнтрахт: обзор матча 04 ноября 2023
Унион
04.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Айнтрахт
2'
О. Мармуш
14'
О. Мармуш
82'
Н. Ферри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Айнтрахт
85'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Э. Эбимбе
Замена
К. Фолланд
️️️️
К. Триммель
83'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Л. Бонуччи
83'
Замена
Л. Тусар
️️️️
Ш. Бекер
83'
82'
ГОЛ! 0:3!
Н. Ферри
Пас отдал
М. Гетце
74'
Замена
Н. Ферри
️️️️
О. Мармуш
74'
Замена
М. Гетце
️️️️
Ф. Шаиби
Замена
Я. Хаберер
️️️️
А. Крал
73'
64'
Замена
А. Бута
️️️️
А. Кнауфф
Замена
К. Беренс
️️️️
Б. Холлербах
56'
46'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
Тута
29'
Желтая карточка
Р. Кох
14'
ГОЛ! 0:2!
О. Мармуш
Пас отдал
Х. Ларссон
2'
ГОЛ! 0:1!
О. Мармуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
19
Начо Ферри
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Реннов
19
Бонуччи
31
Кнохе
2
Лейте
8
Госенс
33
Крал
28
Триммель
93
Лайдуни
23
Бекер
17
Холлербах
27
Фофана
4-1-2-2-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
51
Пачо
30
Макс
6
Скири
8
Шаиби
15
Ларссон
29
Эбимбе
7
Кнауфф
22
Мармуш
23
Бекер
29
Тусар
29
Тусар
23
Бекер
33
Крал
19
Хаберер
19
Хаберер
33
Крал
19
Бонуччи
11
Ааронсон
11
Ааронсон
19
Бонуччи
28
Триммель
31
Фолланд
31
Фолланд
28
Триммель
17
Холлербах
91
Беренс
91
Беренс
17
Холлербах
3
Тута
6
Смольчич
6
Смольчич
3
Тута
7
Кнауфф
20
Бута
20
Бута
7
Кнауфф
8
Шаиби
27
Гетце
27
Гетце
8
Шаиби
29
Эбимбе
10
Ааронсон
10
Ааронсон
29
Эбимбе
22
Мармуш
19
Ферри
19
Ферри
22
Мармуш
Остались в запасе
Унион
Айнтрахт
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Унион - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Айнтрахт
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+