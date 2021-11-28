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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Унион
Айнтрахт - Унион: обзор матча 28 ноября 2021
Айнтрахт
28.11.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Унион
22'
Д. Соу
90+5'
Э. Н'Дика
62'
М. Крузе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Унион
ГОЛ! 2:1!
Э. Н'Дика
Пас отдал
Ф. Костич
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Ш. Бекер
90'
+3
Желтая карточка
А. Люте
90'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Б. Очипка
Замена
Р. Ахе
️️️️
Й. Линдстрем
77'
76'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
М. Крузе
76'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Авонийи
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
68'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Крузе
59'
Желтая карточка
Р. Кнохе
58'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Р. Хедира
58'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Г. Харагучи
39'
Желтая карточка
Г. Премель
ГОЛ! 1:0!
Д. Соу
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трапп
20
Хасебе
3
Тута
5
Н'Дика
22
Чендлер
18
Якич
97
Соу
18
Костич
18
Камада
35
Линдстрем
19
Борре
3-3-2-2
16
Люте
31
Кнохе
32
Баумгартль
5
Фридрих
28
Триммель
8
Хедира
5
Очипка
21
Премель
78
Харагучи
14
Авонийи
10
Крузе
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
35
Линдстрем
9
Ахе
9
Ахе
35
Линдстрем
5
Очипка
17
Гисельман
17
Гисельман
5
Очипка
8
Хедира
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
8
Хедира
10
Крузе
21
Озтюнали
21
Озтюнали
10
Крузе
78
Харагучи
23
Бекер
23
Бекер
78
Харагучи
14
Авонийи
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
14
Авонийи
Остались в запасе
Айнтрахт
Унион
1
Диант Рамай
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Айнтрахт - Унион
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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