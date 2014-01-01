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Бундеслига 2026/2027
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Унион
Результаты
€ 122 млн
Унион - результаты матчей
Берлин
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Сайт:
http://www.fc-union-berlin.de
Тренер:
Мари-Луиза Эта
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Товарищеские матчи. 2010
11.09 | 21:30
Унион
1 : 3
Шальке-04
05.09 | 16:30
Байер
4 : 0
Унион
29.08 | 16:30
Унион
3 : 3
Айнтрахт
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