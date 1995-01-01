Турниры:
Германия. Бундеслига (2022/2023)
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|19:30
|Бавария
|3:0
|Унион
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|17:30
|Унион
|0:0
|Шальке-04
|20 тур
|11 февраля, суббота
|20:30
|РБ Лейпциг
|1:2
|Унион
|19 тур
|4 февраля, суббота
|17:30
|Унион
|2:1
|Майнц
|18 тур
|28 января, суббота
|17:30
|Герта
|0:2
|Унион
|17 тур
|25 января, среда
|22:30
|Вердер
|1:2
|Унион
|16 тур
|21 января, суббота
|17:30
|Унион
|3:1
|Хоффенхайм
|15 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:30
|Фрайбург
|4:1
|Унион
|14 тур
|9 ноября, среда
|22:30
|Унион
|2:2
|Аугсбург
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:30
|Байер
|5:0
|Унион
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|17:30
|Унион
|2:1
|Боруссия
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|16:30
|Бохум
|2:1
|Унион
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|18:30
|Унион
|2:0
|Боруссия
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|20:30
|Штутгарт
|0:1
|Унион
|8 тур
|1 октября, суббота
|16:30
|Айнтрахт
|2:0
|Унион
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:30
|Унион
|2:0
|Вольфсбург
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:30
|Кельн
|0:1
|Унион
|5 тур
|3 сентября, суббота
|16:30
|Унион
|1:1
|Бавария
|4 тур
|27 августа, суббота
|16:30
|Шальке-04
|1:6
|Унион
|3 тур
|20 августа, суббота
|19:30
|Унион
|2:1
|РБ Лейпциг
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|16:30
|Майнц
|0:0
|Унион
|1 тур
|6 августа, суббота
|16:30
|Унион
|3:1
|Герта