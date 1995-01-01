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    Унион - результаты

    Город Берлин
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.fc-union-berlin.de
    Стадион Ан дер Альтен Фёрстерай
    Тренер Урс Фишер
    Турниры:
    Германия. Бундеслига (2022/2023)
    22 тур
    		26 февраля, воскресенье 19:30 Бавария 3:0 Унион
    21 тур
    		19 февраля, воскресенье 17:30 Унион 0:0 Шальке-04
    20 тур
    		11 февраля, суббота 20:30 РБ Лейпциг 1:2 Унион
    19 тур
    		4 февраля, суббота 17:30 Унион 2:1 Майнц
    18 тур
    		28 января, суббота 17:30 Герта 0:2 Унион
    17 тур
    		25 января, среда 22:30 Вердер 1:2 Унион
    16 тур
    		21 января, суббота 17:30 Унион 3:1 Хоффенхайм
    15 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:30 Фрайбург 4:1 Унион
    14 тур
    		9 ноября, среда 22:30 Унион 2:2 Аугсбург
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:30 Байер 5:0 Унион
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 17:30 Унион 2:1 Боруссия
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 16:30 Бохум 2:1 Унион
    10 тур
    		16 октября, воскресенье 18:30 Унион 2:0 Боруссия
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 20:30 Штутгарт 0:1 Унион
    8 тур
    		1 октября, суббота 16:30 Айнтрахт 2:0 Унион
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:30 Унион 2:0 Вольфсбург
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 16:30 Кельн 0:1 Унион
    5 тур
    		3 сентября, суббота 16:30 Унион 1:1 Бавария
    4 тур
    		27 августа, суббота 16:30 Шальке-04 1:6 Унион
    3 тур
    		20 августа, суббота 19:30 Унион 2:1 РБ Лейпциг
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 16:30 Майнц 0:0 Унион
    1 тур
    		6 августа, суббота 16:30 Унион 3:1 Герта
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