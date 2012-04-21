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Бундеслига 2026/2027
Команды
Унион
Новости
€ 126,30 млн
Унион - новости команды
Берлин
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Сайт:
http://www.fc-union-berlin.de
Тренер:
Мауро Лустринелли
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Кельна» и «Унион» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 7-го тура
23 октября
«Унион Берлин» – «Боруссия Дортмунд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Унион Берлин» – «Боруссия Д»: кто победит в матче 6 тура Бундеслиги 2026/2027
16 октября
«Унион» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
19 сентября
1
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
18 сентября
«Бавария» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Бавария» – «Унион»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Германии 2026/2027
17 сентября
«Унион» – «Шальке-04»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Унион» – «Шальке»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
10 сентября
Трансляция
«Байер» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Байер» – «Унион»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
4 сентября
«Унион» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Унион Берлин» – «Айнтрахт»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027
28 августа
Фото
Бывший легионер «Спартака» перешел в датский клуб
17 июля
1
Трансляция
«Унион» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Унион» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 3.95
15 мая
Трансляция
«Майнц» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Майнц» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.65
9 мая
«Унион» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Первая женщина-тренер в топ-5 лигах Европы стартовала с двух поражений
25 апреля
4
Трансляция
«РБ Лейпциг» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026
24 апреля
«РБ Лейпциг» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 1.9
23 апреля
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера
21 апреля
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Глеб – о женщине-тренере в Бундеслиге: «Как она будет заходить в раздевалку – постоянно стучаться?»
19 апреля
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