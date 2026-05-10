10.05.2026, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
21
Да Коста
4
Пош
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
8
Небель
23
Бекер
9
Тиц
4-2-1-4
28
Триммель
5
Дехи
37
Лейте
15
Роте
8
Хедира
6
Кемлейн
9
Бурджу
7
Бурк
10
Анса
29
Илич
25
21
Да Коста
48
Потульски
48
Потульски
21
Да Коста
19
Каси
18
Ферачниг
18
Ферачниг
19
Каси
8
Небель
2
Джэ Сон
2
Джэ Сон
8
Небель
9
Тиц
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Тиц
23
Бекер
9
Зиб
9
Зиб
23
Бекер
15
Роте
17
Кен
17
Кен
15
Роте
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
10
Анса
13
Шафер
13
Шафер
10
Анса
9
Бурджу
11
Чон
11
Чон
9
Бурджу
7
Бурк
21
Скарке
21
Скарке
7
Бурк
Остались в запасе
Майнц
Унион
33
Даниэль Бац
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
48
Tom Wisbereit
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
Остались в запасе
48
Tom Wisbereit
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
Майнц
Точно не сыграют
Унион
Точно не сыграют
Статистика матча Майнц - Унион
2
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
7
8
Нарушения
11
10
Офсайды
2
0
Количество передач
462
411
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.57
2.68
xGP (предотвращенные голы)
0.45
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Униона», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Унион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»