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  • «Майнц» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Майнц» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 19:20
Майнц
10.05.2026, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Унион
48' Ш. Бекер
38' А. Илич 88' О. Бурк 90+1' Й. Юранович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
(К) ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Унион
15
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
9
Ливан Бурджу
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
25
Carl Klaus
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Унион
48
Tom Wisbereit
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
21
Да Коста
4
Пош
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
8
Небель
23
Бекер
9
Тиц
4-2-1-4
28
Триммель
5
Дехи
37
Лейте
15
Роте
8
Хедира
6
Кемлейн
9
Бурджу
7
Бурк
10
Анса
29
Илич
25
21
Да Коста
48
Потульски
48
Потульски
21
Да Коста
19
Каси
18
Ферачниг
18
Ферачниг
19
Каси
8
Небель
2
Джэ Сон
2
Джэ Сон
8
Небель
9
Тиц
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Тиц
23
Бекер
9
Зиб
9
Зиб
23
Бекер
15
Роте
17
Кен
17
Кен
15
Роте
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
10
Анса
13
Шафер
13
Шафер
10
Анса
9
Бурджу
11
Чон
11
Чон
9
Бурджу
7
Бурк
21
Скарке
21
Скарке
7
Бурк
Остались в запасе
Майнц
Унион
33
Даниэль Бац
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
48
Tom Wisbereit
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
Остались в запасе
48
Tom Wisbereit
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
Майнц
Точно не сыграют
Maxim Dal
ЦЗ
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Максим Ляйтш
ЦЗ
Силас
ПВ
Унион
Точно не сыграют
Давид Преу
ЛВ
Матео Рааб
ВР
Фредерик Реннов
ВР
Роберт Сков
ПВ
Яник Хаберер
ЦП
Статистика матча Майнц - Унион
2
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
7
8
Нарушения
11
10
Офсайды
2
0
Количество передач
462
411
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.57
2.68
xGP (предотвращенные голы)
0.45
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Униона», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Унион»

«Майнц» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион Майнц
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