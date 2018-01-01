Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
3
0
27
8
19
18
8
5
3
0
14
6
8
18
8
5
1
2
18
10
8
16
8
5
0
3
22
11
11
15
8
4
3
1
17
14
3
15
8
4
1
3
18
16
2
13
8
4
1
3
16
16
0
13
9
4
0
5
10
20
-10
12
8
3
2
3
13
18
-5
11
8
3
1
4
17
17
0
10
8
2
3
3
18
15
3
9
8
3
0
5
14
15
-1
9
8
3
0
5
14
16
-2
9
8
2
3
3
9
12
-3
9
8
2
3
3
6
9
-3
9
8
1
4
3
7
19
-12
7
8
1
3
4
4
9
-5
6
9
1
1
7
12
25
-13
4
Команда
2
4
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
18
0
18
12
4
3
1
0
20
4
16
10
4
3
1
0
8
2
6
10
4
3
1
0
10
5
5
10
4
3
0
1
12
5
7
9
4
3
0
1
10
5
5
9
4
3
0
1
12
8
4
9
4
3
0
1
6
7
-1
9
4
2
2
0
6
4
2
8
4
2
1
1
7
7
0
7
5
1
3
1
9
7
2
6
4
2
0
2
9
7
2
6
4
2
0
2
4
4
0
6
5
1
3
1
6
7
-1
6
3
1
0
2
6
5
1
3
4
0
2
2
0
3
-3
2
4
0
1
3
7
10
-3
1
4
0
1
3
6
10
-4
1
Команда
1
2
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
11
7
4
9
4
2
2
0
7
4
3
8
4
2
2
0
6
4
2
8
4
2
1
1
6
5
1
7
5
2
0
3
8
10
-2
6
4
1
2
1
7
9
-2
5
4
1
1
2
4
6
-2
4
4
1
1
2
8
11
-3
4
4
1
1
2
4
8
-4
4
4
1
1
2
6
11
-5
4
3
1
0
2
9
8
1
3
4
0
3
1
2
5
-3
3
4
1
0
3
5
9
-4
3
4
1
0
3
4
11
-7
3
5
1
0
4
4
13
-9
3
5
1
0
4
5
15
-10
3
4
0
1
3
3
8
-5
1
3
0
1
2
1
12
-11
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире