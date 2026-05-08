Известен первый кандидат на пост тренера «Динамо» в новом сезоне

В «Динамо» нет решения насчет тренера на новый сезон. Есть пока только один кандидат – Ролан Гусев.
«В «Динамо» еще не приняли решение о том, кто будет главным тренером в следующем сезоне.
У Ролана Гусева, который сейчас возглавляет команду, после окончания чемпионата заканчивается контракт. Клуб определится в конце мая на заседании совета директоров. Гусев будет кандидатом, но не единственным», – написал источник.
- Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.
- Зимой его утвердили главным тренером.
- После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
- Затем последовала неудачная серия – 3 поражения, 5 ничьих и 2 победы в 10 встречах.
- Столичная команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ и вылетела из FONBET Кубка России.
Источник: «Спорт-Экспресс»