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  • Украинский БПЛА попал в автобус детской футбольной команды из Беларуси

Украинский БПЛА попал в автобус детской футбольной команды из Беларуси

17 июня, 15:45
8

В Брянской области вооруженные силы Украины атаковали автобус с белорусскими детьми.

«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик», – сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В автобусе ехали 44 пассажира, в том числе 28 юных спортсменов из ДЮСШ № 2 города Речицы.

В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Осколочные ранения получили семь человек. Состояние двоих из них тяжелое.

Другим пострадавшим также оказывают помощь, в том числе психологическую. Остальных ребят в ближайшее время отправят домой.

СК РФ и Беларуси возбудили уголовные дела о теракте.

Источник: «РИА Новости»
Беларусь
Комментарии (8)
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swot1205
1781701453
Ну что тут сказать??? Кон че нн ые!
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Император 1
1781702203
Тер.рористы долбанутые, чтоб сдохли! Объедкин, это тоже законная военная цель?
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R_a_i_n
1781702548
Государство - террорист под полным контролем "цивилизованного" запада!
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omarciana
1781703939
Комментарий скрыт модератором
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Антрацитовый волхв
1781705484
Нехорошо, конечно, но кто поедет в страну, в которую летают "стаи" беспилотников?
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рылы
1781706451
как бы лишнего не написать.. в общем, я с подозрением к этому отношусь. как будто кому-то очень сильно нужен был повод, чтобы официально втянуть картофельных в происходящее сейчас. а тут детишки. ну конечно. лучше предлога не найти.
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timon2401
1781710503
Очень странно, что автобус ехал тем маршрутом, по которому мы, живущие в Брянске, перестали ездить от слова совсем. В этом районе на протяжении последних двух лет были десятки подобных «нападений». Всем пострадавшим — соболезнование.
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qzma
1781716687
Чё ты нам там мямлишь про детей? По..ю на них — Те, что под обстрелами погибли, Чем хуже твоих? Хочешь стать хорошим русским – Полежи в гробу. Не хватайся за шасси – Свергать талибов поезжай в Кабул…
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