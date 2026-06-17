Украинский БПЛА попал в автобус детской футбольной команды из Беларуси

В Брянской области вооруженные силы Украины атаковали автобус с белорусскими детьми.
«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик», – сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
В автобусе ехали 44 пассажира, в том числе 28 юных спортсменов из ДЮСШ № 2 города Речицы.
В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Осколочные ранения получили семь человек. Состояние двоих из них тяжелое.
Другим пострадавшим также оказывают помощь, в том числе психологическую. Остальных ребят в ближайшее время отправят домой.
СК РФ и Беларуси возбудили уголовные дела о теракте.
Источник: «РИА Новости»