«Знал, что снова буду чувствовать этот запах»: Карвальо назвал любимый продукт Газзаева

Экс-футболист ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о привычке бывшего тренера московского клуба Валерия Газзаева.
– Какую историю вспоминаешь сразу же, когда слышишь его фамилию?
– Он очень любил чеснок. За завтраком мог съесть несколько зубчиков. И когда я каждый день спускался на завтрак, знал: сейчас будет встреча с Газзаевым. И что наверняка он уже поел чеснок. И что, скорее всего, я снова буду чувствовать этот запах.
– В России мы едим чеснок после того, как выпьем. Чтобы перебивался запах.
– А представь кого-то целовать после такой комбинации – водка с чесноком. Это же умереть можно!
– Сомневаюсь, что вы целовались с Газзаевым.
– Конечно, нет! У него же усы!
– Это единственная причина?
– Разумеется, нет. Просто мы оба мужчины. Так что это точно не наш профиль!
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.