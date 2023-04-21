«Знал, что снова буду чувствовать этот запах»: Карвальо назвал любимый продукт Газзаева

Экс-футболист ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о привычке бывшего тренера московского клуба Валерия Газзаева.

– Какую историю вспоминаешь сразу же, когда слышишь его фамилию?

– Он очень любил чеснок. За завтраком мог съесть несколько зубчиков. И когда я каждый день спускался на завтрак, знал: сейчас будет встреча с Газзаевым. И что наверняка он уже поел чеснок. И что, скорее всего, я снова буду чувствовать этот запах.

– В России мы едим чеснок после того, как выпьем. Чтобы перебивался запах.

– А представь кого-то целовать после такой комбинации – водка с чесноком. Это же умереть можно!

– Сомневаюсь, что вы целовались с Газзаевым.

– Конечно, нет! У него же усы!

– Это единственная причина?

– Разумеется, нет. Просто мы оба мужчины. Так что это точно не наш профиль!