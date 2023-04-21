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    • «Знал, что снова буду чувствовать этот запах»: Карвальо назвал любимый продукт Газзаева

    «Знал, что снова буду чувствовать этот запах»: Карвальо назвал любимый продукт Газзаева

    Экс-футболист ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о привычке бывшего тренера московского клуба Валерия Газзаева.

    – Какую историю вспоминаешь сразу же, когда слышишь его фамилию?

    – Он очень любил чеснок. За завтраком мог съесть несколько зубчиков. И когда я каждый день спускался на завтрак, знал: сейчас будет встреча с Газзаевым. И что наверняка он уже поел чеснок. И что, скорее всего, я снова буду чувствовать этот запах.

    – В России мы едим чеснок после того, как выпьем. Чтобы перебивался запах.

    – А представь кого-то целовать после такой комбинации – водка с чесноком. Это же умереть можно!

    – Сомневаюсь, что вы целовались с Газзаевым.

    – Конечно, нет! У него же усы!

    – Это единственная причина?

    – Разумеется, нет. Просто мы оба мужчины. Так что это точно не наш профиль!

    • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
    • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
    • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      dragoff 1 час назад

      Вот и раскрылась причина, почему пёс не сбрил усы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4946

      Питерский князь > dragoff 1 час назад

      А от вас говном пахнет.
      В последний раз, знатно обосрались.
      :)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +431

      dragoff > Питерский князь 41 минуту назад

      Вы вонючими родились и всю жизнь живете, чего уж там…

      0
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