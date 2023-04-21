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    • «Иногда могли выпить»: Карвальо назвал двух футболистов, которыми восхищался в ЦСКА

    «Иногда могли выпить»: Карвальо назвал двух футболистов, которыми восхищался в ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо высказался высказался об Алексее и Василии Березуцких.

    – Классные парни. Иногда могли выпить. А на футбольном поле они вместе с Игнашевичем были лучшими защитниками и в ЦСКА, и в российском чемпионате. Если брать русских футболистов, то ими в команде восхищались больше всего.

    – У Березуцких полный порядок с юмором. Вам от них прилетало?

    – Чтобы прям подкалывали меня, такого не было. Но когда я только приехал в ЦСКА, братья мне провели курс русского языка. Плохого русского языка, если вы понимаете, о чем я.

    • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
    • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
    • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1177

      Таврида 3 часа назад

      "братья мне провели курс русского языка. Плoхoго русского языка, если вы понимаете, o чем я."
      *****, на ***, в *****, водка, *****, ******, ******, *******, *******, *********, *******, *******, братан - первые русские слoва, кoтoрые выучил Карвальo.

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