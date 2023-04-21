«Иногда могли выпить»: Карвальо назвал двух футболистов, которыми восхищался в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо высказался высказался об Алексее и Василии Березуцких.
– Классные парни. Иногда могли выпить. А на футбольном поле они вместе с Игнашевичем были лучшими защитниками и в ЦСКА, и в российском чемпионате. Если брать русских футболистов, то ими в команде восхищались больше всего.
– У Березуцких полный порядок с юмором. Вам от них прилетало?
– Чтобы прям подкалывали меня, такого не было. Но когда я только приехал в ЦСКА, братья мне провели курс русского языка. Плохого русского языка, если вы понимаете, о чем я.
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: Sport24