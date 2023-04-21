Карвальо назвал тренера ЦСКА, при котором испытывал больше проблем, чем радости

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о совместной работе с Леонидом Слуцким.

– Слуцкий твой последний тренер в ЦСКА?

– Похоже на то. Многого рассказать не могу, играл я не много. Тогда я испытывал гораздо больше проблем, чем радости.

Было мало времени познакомиться со Слуцким. Но Леонид хорошо ко мне относился, восторгался мною, как и Гинер. Он же еще в «Рубине» тренировал, да?