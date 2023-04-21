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    • Карвальо назвал тренера ЦСКА, при котором испытывал больше проблем, чем радости

    Карвальо назвал тренера ЦСКА, при котором испытывал больше проблем, чем радости

    Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о совместной работе с Леонидом Слуцким.

    – Слуцкий твой последний тренер в ЦСКА?

    – Похоже на то. Многого рассказать не могу, играл я не много. Тогда я испытывал гораздо больше проблем, чем радости.

    Было мало времени познакомиться со Слуцким. Но Леонид хорошо ко мне относился, восторгался мною, как и Гинер. Он же еще в «Рубине» тренировал, да?

    • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
    • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
    • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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    Источник: Sport24

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