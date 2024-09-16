Акинфеев – о Карвальо: «Сразу было понятно, что он жирный»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил легионера Даниэла Карвальо.
«По Карвальо сразу было понятно, что он толстый, жирный, любит «Сникерсы», «Марсы», «Кока-колу». Всем рассказывал, что у него очень широкая кость. Ножная, ручная – не знаю, какие у него кости широкие были.
При этом водитель его ездил за шоколадками. По двадцать «Сникерсов», по двадцать «Марсов», «Кока-колу» покупал ему», – сказал Акинфеев.
- Бразилец Карвальо принадлежал ЦСКА с 2004 по 2010 год.
- Игрок провел в РПЛ 85 матчей, забил 9 голов.
- С ЦСКА Карвальо взял Кубок УЕФА.