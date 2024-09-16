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    Акинфеев – о Карвальо: «Сразу было понятно, что он жирный»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил легионера Даниэла Карвальо.

    «По Карвальо сразу было понятно, что он толстый, жирный, любит «Сникерсы», «Марсы», «Кока-колу». Всем рассказывал, что у него очень широкая кость. Ножная, ручная – не знаю, какие у него кости широкие были.

    При этом водитель его ездил за шоколадками. По двадцать «Сникерсов», по двадцать «Марсов», «Кока-колу» покупал ему», – сказал Акинфеев.

    • Бразилец Карвальо принадлежал ЦСКА с 2004 по 2010 год.
    • Игрок провел в РПЛ 85 матчей, забил 9 голов.
    • С ЦСКА Карвальо взял Кубок УЕФА.

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    Источник: Спортс

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    16.09.2024 16:55
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1726499252
    Не поделился?)))
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    САНЁК17
    1726511996
    А ты старый
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