Акинфеев – о Карвальо: «Сразу было понятно, что он жирный»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил легионера Даниэла Карвальо.

«По Карвальо сразу было понятно, что он толстый, жирный, любит «Сникерсы», «Марсы», «Кока-колу». Всем рассказывал, что у него очень широкая кость. Ножная, ручная – не знаю, какие у него кости широкие были.

При этом водитель его ездил за шоколадками. По двадцать «Сникерсов», по двадцать «Марсов», «Кока-колу» покупал ему», – сказал Акинфеев.