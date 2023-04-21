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    • Карвальо рассказал, когда Акинфееву нужно завершить карьеру

    Карвальо рассказал, когда Акинфееву нужно завершить карьеру

    Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо высказался о экс-одноклубнике Игоре Акинфееве.

    «Без сомнения лучший вратарь ЦСКА. Да и в российском футболе ему нет равных. Акинфеева все уважают, им восхищаются.

    Возможно, ему уже даже нет смысла продолжать играть. Так глубоко вошел в историю, что на этом, наверное, стоит поставить точку. Игорь – прирожденный лидер. Он верен своей команде. И это достойно уважения», – сказал Карвальо.

    • Вратарь всю карьеру провел в ЦСКА.
    • В апреле ему исполнилось 37 лет.

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    Источник: Sport24

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