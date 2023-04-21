Карвальо рассказал, когда Акинфееву нужно завершить карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо высказался о экс-одноклубнике Игоре Акинфееве.

«Без сомнения лучший вратарь ЦСКА. Да и в российском футболе ему нет равных. Акинфеева все уважают, им восхищаются.

Возможно, ему уже даже нет смысла продолжать играть. Так глубоко вошел в историю, что на этом, наверное, стоит поставить точку. Игорь – прирожденный лидер. Он верен своей команде. И это достойно уважения», – сказал Карвальо.