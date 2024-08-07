Карвальо ответил Газзаеву, который сказал, что бразилец «любил покушать»

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо прокомментировал слова Валерия Газзаева о нем.
Бывший главный тренер армейцев сказал, что бразилец «мог оказаться в следующем ряду после Месси и Роналду, но любил покушать».
«Кто я такой, чтобы перечить нашему величайшему тренеру? Я не очень-то ел, но много пил колу», – заявил Карвальо.
- 41-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: «Спорт-Экспресс»