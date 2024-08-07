Карвальо ответил Газзаеву, который сказал, что бразилец «любил покушать»

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо прокомментировал слова Валерия Газзаева о нем.

Бывший главный тренер армейцев сказал, что бразилец «мог оказаться в следующем ряду после Месси и Роналду, но любил покушать».

«Кто я такой, чтобы перечить нашему величайшему тренеру? Я не очень-то ел, но много пил колу», – заявил Карвальо.