Газзаев: «Карвальо мог оказаться в следующем ряду после Месси и Роналду, но любил покушать»

Валерий Газзаев поделился воспоминаниями о составе ЦСКА в первом десятилетии 21-го века.

– Вагнер Лав – самый талантливый футболист, с которым довелось поработать в ЦСКА?

– Да я бы кого-то одного сейчас не выделял. Мне посчастливилось поработать со многими талантами. Мои игроки уезжали в ведущие клубы Европы. В «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус».

– Вагнер в этих клубах не поиграл.

– Ну что ж, каждому свое. Зато он в Китае поиграл, в Турции. До сих пор выступает где-то в Бразилии. Человеку 40 лет, а он еще не наигрался! Дай бог ему здоровья!

Карвальо, Вагнер, Жо, Красич, Олич, Юра Жирков, Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Алдонин. Это все были большие футболисты! Однако набор сильных игроков – это еще не команда.

– Карвальо – ваша боль?

– Скорее это не моя боль, а его. Он не так давно приезжал в Россию на выставочный матч. Мы с ним поговорили, вспомнили былое.

Карвальо мне сказал: «Тренер, я сейчас понимаю, как вы были правы, когда буквально заставляли меня работать на максимуме на тренировках».

Я до сих пор убежден, что он мог встать на один уровень с лучшими игроками мирового футбола!

– Серьезно?

– Ну да. Месси и Роналду мы вынесем за скобки. А вот в следующем ряду он вполне мог оказаться. У него вообще не было слабых мест. Все умел на поле. Хотя нет, одна слабость у него все же была.

– Какая?

– Очень любил покушать. Это его и сгубило.

– Так вы и не побороли это его пристрастие.

– Ну... Непросто было, да. Зато какой он блестящий 2005 год выдал! Навсегда останется в памяти армейских болельщиков.