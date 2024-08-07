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  • Газзаев: «Карвальо мог оказаться в следующем ряду после Месси и Роналду, но любил покушать»

Газзаев: «Карвальо мог оказаться в следующем ряду после Месси и Роналду, но любил покушать»

7 августа 2024, 00:12
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Валерий Газзаев поделился воспоминаниями о составе ЦСКА в первом десятилетии 21-го века.

– Вагнер Лав – самый талантливый футболист, с которым довелось поработать в ЦСКА?

– Да я бы кого-то одного сейчас не выделял. Мне посчастливилось поработать со многими талантами. Мои игроки уезжали в ведущие клубы Европы. В «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус».

– Вагнер в этих клубах не поиграл.

– Ну что ж, каждому свое. Зато он в Китае поиграл, в Турции. До сих пор выступает где-то в Бразилии. Человеку 40 лет, а он еще не наигрался! Дай бог ему здоровья!

Карвальо, Вагнер, Жо, Красич, Олич, Юра Жирков, Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Алдонин. Это все были большие футболисты! Однако набор сильных игроков – это еще не команда.

– Карвальо – ваша боль?

– Скорее это не моя боль, а его. Он не так давно приезжал в Россию на выставочный матч. Мы с ним поговорили, вспомнили былое.

Карвальо мне сказал: «Тренер, я сейчас понимаю, как вы были правы, когда буквально заставляли меня работать на максимуме на тренировках».

Я до сих пор убежден, что он мог встать на один уровень с лучшими игроками мирового футбола!

– Серьезно?

– Ну да. Месси и Роналду мы вынесем за скобки. А вот в следующем ряду он вполне мог оказаться. У него вообще не было слабых мест. Все умел на поле. Хотя нет, одна слабость у него все же была.

– Какая?

Очень любил покушать. Это его и сгубило.

– Так вы и не побороли это его пристрастие.

– Ну... Непросто было, да. Зато какой он блестящий 2005 год выдал! Навсегда останется в памяти армейских болельщиков.

  • 41-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
  • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
  • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карвальо Даниэл Газзаев Валерий
Комментарии (1)
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aldo conte
1722983672
Покажите мне человека, у которого нет слабостей. У одного женщины, у другого жратва, у третьего - алкоголь, у четвертого - всё это вместе. Лишь немногие умеют себя держать в рамках, потому и входят в историю мирового футбола, как великие футболисты. Исключение Диего Армандо Марадона.
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