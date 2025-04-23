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Экс-игрок ЦСКА Карвальо вспомнил, как тусовался в России

Сегодня, 13:27
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Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, как проводил время, когда выступал за клуб из Москвы.

«Однажды я был настолько пьяным, что бросился в снег зимой. Ещe помню историю, как мы мы собирались вылетать на предсезонный сбор с Осмаром Феррейрой. Перед этим мы поехали на тусовку, и нам нужно было заехать в квартиру за вещами, а потом уже отправиться в расположение клуба. Мы взяли машину, на которой я столкнулся с автобусом, а с другой стороны был фонарный столб. Мне пришлось вылезать через багажник. В итоге за нами приехал микроавтобус клуба. Это единственное плохое, что я натворил.

Вагнер и Жо любили тусовки, а я был против многих вещей и был самым душным в этой компании. Я никогда не терял голову. Относился к деньгам бережно. Вагнер и Жо были полной противоположностью, им нравилось тратить, а я был святым. Кстати, до прихода Рамона с Жо было все хорошо. Рамон обожал тусовки, а Жо подружился с ним. Когда Жо пришeл в ЦСКА, он не пил, а первый алкогольный напиток он выпил в России», – сказал Карвальо.

  • Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.
  • Он провел за клуб 140 матчей, забив 26 голов и сделав 45 ассистов.

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Источник: страница ЦСКА в ВК
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карвальо Даниэл
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Комментарии (2)
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Mirak92
1745404522
в Макдональдсе он тусовался
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DOCTOR PENALTY
1745405721
И гуляли хорошо, и играли неплохо. )) """"
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