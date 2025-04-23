Карвальо: «В моей жизни два главных клуба»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, какой клуб, помимо армейского, считает главным в карьере.

«В моей жизни два главных клуба: «Интернасьонал» и ЦСКА. Один вырастил меня, в нем я стал футболистом, а второй дал мне все, что я имею сейчас.

Все главные титулы я завоевал в ЦСКА. Помимо Кубка УЕФА, я вспоминаю мой дебют за ЦСКА в дерби со «Спартаком». Это было в Суперкубке, где я забил победный гол.

Также помню мяч с «Динамо», принесший нам титул. После Кубка УЕФА эти два титула самые важные в моей карьере», – признался 42-летний бразилец.