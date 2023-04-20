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    • «Гинер предложил больше денег»: Карвальо назвал два топ-клуба Европы, пытавшиеся купить его у ЦСКА

    «Гинер предложил больше денег»: Карвальо назвал два топ-клуба Европы, пытавшиеся купить его у ЦСКА

    Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, какие европейские топ-клубы работали над его трансфером.

    – Еще Гинер терпел ваши с Вагнером длинные каникулы в Бразилии?

    – Я всегда возвращался вовремя, когда нужно. Это Вагнер опаздывал!

    «Манчестер Сити» и «Интер» сделали ЦСКА предложение о моем переходе. Гинер их отклонил, предложив мне больше денег.

    • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
    • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
    • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    20.04.2023 23:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13348

      R_a_i_n 31 минуту назад

      Единственное чем запомнился Карвальо(кроме травм) это два ассиста в финале КУ.

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