«Гинер предложил больше денег»: Карвальо назвал два топ-клуба Европы, пытавшиеся купить его у ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, какие европейские топ-клубы работали над его трансфером.

– Еще Гинер терпел ваши с Вагнером длинные каникулы в Бразилии?

– Я всегда возвращался вовремя, когда нужно. Это Вагнер опаздывал!

«Манчестер Сити» и «Интер» сделали ЦСКА предложение о моем переходе. Гинер их отклонил, предложив мне больше денег.