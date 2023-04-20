«Гинер предложил больше денег»: Карвальо назвал два топ-клуба Европы, пытавшиеся купить его у ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, какие европейские топ-клубы работали над его трансфером.
– Еще Гинер терпел ваши с Вагнером длинные каникулы в Бразилии?
– Я всегда возвращался вовремя, когда нужно. Это Вагнер опаздывал!
«Манчестер Сити» и «Интер» сделали ЦСКА предложение о моем переходе. Гинер их отклонил, предложив мне больше денег.
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: Sport24