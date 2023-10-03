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    • Олич назвал самого талантливого игрока ЦСКА, с которым он играл

    Олич назвал самого талантливого игрока ЦСКА, с которым он играл

    Бывший игрок ЦСКА Ивица Олич назвал своего самого талантливого одноклубника в московском клубе.

    «Когда играл в ЦСКА, самым лучшим игроком у нас был Даниэл Карвальо. Как только он пришел в команду, сразу было видно – качественный футболист. Даниэл сразу стал одним из лучших игроков ЦСКА.

    Может быть, он не сделал такую карьеру, как я, потому что часто травмировался. Возможно, он играл бы дольше на высоком уровне. Когда впервые его увидел, подумал: Карвальо должен играть в лучшем клубе мира», – сказал Олич.

    • Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
    • Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
    • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.

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    Источник: Sport24

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    03.10.2023 12:24
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