Карвальо объяснил, почему перед матчами ЦСКА по полчаса лежал в горячей ванной

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, на какие хитрости шел, чтобы пройти проверку перед игрой.

«Я много ел перед игрой? Не помню такого. Да, Газзаев следил за нашим весом и особенно за моим. Если мы не укладывались в показатели, то он отправлял нас домой.

У меня была проблема с весом, поэтому очень часто перед матчами я набирал горячую ванну и лежал в ней 30 минут, чтобы немного похудеть и пройти проверку.

Чаще я играл на пустой желудок, так что все наоборот», – заявил 42-летний бразилец.