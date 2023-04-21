«Может, ему в еду подмешивали водку»: Карвальо – о таланте Жиркова

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо высказался о таланте бывшего одноклубника Юрия Жиркова.

– Один из лучших русских игроков, с которым я когда-либо находился на поле. У Юрия просто какой-то запредельный уровень таланта.

Мы даже шутили, что он больше похож на бразильца, чем на русского. Его техника была на высоте. Жирков прямо выделялся на фоне остальных.

– Он играл так долго, что у нас шутили, что это именно он основал футбол в России.

– Ха-ха, да, это похоже на правду! Мне очень хочется узнать, что русские такого давали Жиркову, что он так долго играл на таком высоком уровне. Юре точно что-то подмешивали в еду!

– Учитывая, что это первая ваша история, в которой не упоминается водка...

– Да, как я говорил, мы пили много и выигрывали много. Поэтому, может быть, это и правда была водка!